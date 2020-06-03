Украина обязывается усилить процесс отбора судей, – проект меморандума с МВФ

В то время, как Украина намерена поднять пенсионный возраст взамен на 5 млрд долларов кредита от МВФ, Украина также намерена усилить процесс отбора судей и ввести инспекцию по расследованиям дисциплинарных дел в отношении судей. Об этом говорится в направленном на рассмотрение совету директоров Международного валютного фонда проекте меморандума, передают Українськi Новини.

"Мы будем укреплять верховенство права путем обеспечения независимости, добросовестности и подотчетности судебных органов. Мы обеспечим, чтобы процессы отбора судей и дисциплинарные механизмы (в том числе для Верховного суда) управлялись и осуществлялись лицами с высокой компетентностью, надежностью и порядочностью", – говорится в нем.

Также указано, что Украина намерена усиливать административные процедуры, чтобы обеспечить достаточно высокий уровень судебного рассмотрения дел, оспаривания решений национальных государственных органов, и обеспечить надлежащие гарантии против чрезмерного влияния на принятие решений.

В частности, Украина обязывается вносить поправки в Закон о Высшем совете юстиции (ВСЮ) для усиления процесса отбора, обеспечивающего его членам безупречную репутацию и честность (структурный ориентир на конец октября 2020 года).

Отмечается, что в результате внесения поправок в закон о высшем юридическом лице (закон № 2016/1798-VIII) и в соответствии с решением Конституционного суда от марта 2020 года будет создана независимая комиссия для предварительного отбора потенциальных кандидатов в высшие судебные органы и оценки их честности.

Эта комиссия проведет аналогичную разовую проверку существующих членов ВСЮ.

По крайней мере половина членов комиссии будут уважаемыми экспертами с признанными этическими стандартами и судебным опытом, в том числе с соответствующим опытом в других странах.

Кроме того, в поправке будут изложены процедуры и критерии для процесса предварительного отбора кандидатов в Высшие судебные органы, в том числе объявление комиссии о подаче заявок.

Затем комиссия назначит не менее 2 человек на каждую вакансию, которая будет направлена в соответствующие назначающие органы, предусмотренные Конституцией, для окончательного отбора и утверждения.

В случае отрицательной оценки комиссией существующего члена ВСЮ, комиссия направит рекомендацию об увольнении в соответствующий назначающий орган.

Также Украина намерена внести изменения в закон ВСЮ (Закон № 2016/1798-VIII) к концу ноября 2020 года, чтобы создать постоянную инспекционную единицу в Высшем судебном суде.

"Это подразделение будет отвечать за расследование дисциплинарных дел в отношении судей и представление рекомендаций в Высший совет юстиции по дисциплинарным взысканиям и санкциям против судей. Мы позаботимся о том, чтобы подразделение состояло из постоянных сотрудников для обеспечения последовательности в следственной практике и преемственности и беспристрастности при рассмотрении дисциплинарных судебных дел", – говорится в проекте меморандума.

Также планируется изменить процессуальные кодексы для передачи судебного рассмотрения типичных административных дел против национальных государственных органов в Верховный суд в качестве суда первой инстанции и в Большую палату Верховного суда в качестве апелляционного суда.

В ходе дальнейших консультаций с заинтересованными сторонами и согласования с персоналом МВФ критерии определения примерных административных дел для передачи в Верховный суд будут доработаны к концу августа 2020 года.

Критерии будут включать такие факторы, как дела национального значения, дела, в которых заранее установленная сумма выше пороговой или оказывающая существенное влияние или наносящая ущерб стране, и будет охватывать решения, действия или бездействие конкретных национальных государственных учреждений (таких как Кабинет Министров, министерства, Национальный банк Украины, Антимонопольный комитет, Высший совет юстиции), Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Помимо этого, в целях повышения эффективности работы судов был принят Закон №2020/460-IX, который оптимизирует судебные процедуры за счет сокращения большой загруженности судов и рационализации способности административных судов приостанавливать решения национальных государственных органов.

Как сообщали Українськi Новини, в проекте меморандума с МВФ значится, что Украина намерена расширить новый механизм финансирования медицинской помощи.

Также Украина должна выбрать поставщика газа для населения после отмены спецобязательств "Нефтегаза", согласно проекта меморандума с МВФ.