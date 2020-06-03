Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит новую кредитную программу для Украины 9 июня.

Об этом говорится в данных календаря совета директоров МВФ, передают Українські Новини.

Согласно данным календаря, МВФ включил в календарь совета директоров рассмотрение вопроса по Украине на 9 июня.

На данный момент календарь МВФ расписан до 10 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает первый транш от Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов 5-6 июня, второй в размере 1,6 млрд долларов - осенью, третий в размере 1,5 млрд долларов - в 2021 году.

Как сообщали Українськi Новини, согласно проекту меморандума, Украина обязывается усилить процесс отбора судей. Кроме того, Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании.Также тариф на отопление могут пересматривать ежегодно и украинцев ждет повышение пенсионного возраста.