С начала эпидемии коронавирусом заболели уже 5 тыс. медработников, - Минздрав

В то время, как в Украине за последние сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19, 5 тыс. медицинских работников заболели коронавирусной инфекцией с начала эпидемии. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "За все время пандемии заболели 26 999 человек, из них 1 932 детей и 5 050 медработников", - сказал он. Как сообщали Українськi Новини, сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры. В частности, в Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших. Тем временем, в Украине медики борются с коронавирусом в самодельных защитных костюмах и с полиэтиленовыми с пакетами на обуви, но только половину из заразившихся COVID-19 врачей признают, как заразившихся на работе.