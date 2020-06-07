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07 июня 2020, воскресенье, 15:28 38
Медицина 2020-06-07T15:31:03+03:00
Українські Новини
С начала эпидемии коронавирусом заболели уже 5 тыс. медработников, - Минздрав

С начала эпидемии коронавирусом заболели уже 5 тыс. медработников, - Минздрав

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у врачей, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине за последние сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19, 5 тыс. медицинских работников заболели коронавирусной инфекцией с начала эпидемии.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За все время пандемии заболели 26 999 человек, из них 1 932 детей и 5 050 медработников", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры. В частности, в Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших.

Тем временем, в Украине медики борются с коронавирусом в самодельных защитных костюмах и с полиэтиленовыми с пакетами на обуви, но только половину из заразившихся COVID-19 врачей признают, как заразившихся на работе.

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