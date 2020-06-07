подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 июня 2020, воскресенье, 08:13 1193
Общество 2020-06-07T08:26:00+03:00
Українські Новини
Сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры

Сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры

Ольга Фандорина
Карантин, карантин в Украине, ослабление карантина, Ослабление
Карантин. Врач. Медик. Коронавирус. Фото: Pixabay
Карантин. Врач. Медик. Коронавирус. Фото: Pixabay

Сегодня начался 87-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса и несколько областей уже начали отменять ослабления карантина, введеные ранее до этого из-за резкого увеличения количества заболевших - например, в Донецкой, Волынской и Житомирской области отменили ослабление карантина, в то время, как Львовская область ранее продлила карантин до 12 июня. 

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

До этой даты осталось 16 дней.

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны, исключение составили Ровенская, Черновицкая и Львовская области, где Минздрав пока не рекомендует переход к ослаблению противокоронавирусных мер.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня:

  • Кабмин разрешил работу кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер;
  • люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию;
  • будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины;
  • перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Тем временем, в Киеве за сутки 83 новых зараженных коронавирусом. Скончались два человека.

Также количество случаев коронавируса в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 550, всего 26 514 случаев с начала эпидемии.

Больше новостей о: Карантин карантин в Украине ослабление карантина Ослабление

Еще в двух областях отменили ослабление карантина
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными
Новости
Сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры 08:13
Владимир Зеленский с журналистами в Залесье. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленский в Залесье устроил закрытую велопрогулку с журналистами: как это было 00:16
Суд арестовал 7 полицейских, подозреваемых в создании преступной организации и наркоторговле 23:36
Еще в двух областях отменили ослабление карантина 23:16
Боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС в субботу и ранили 2 военных 22:32
больше новостей
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:00
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 4,3 млрд гривен 05:50 Инфографика
Перестрелка в Броварах. 44 участникам сообщили о подозрении 11:56
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:00
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Сегодня Родительская поминальная суббота: что нужно делать в этот день 06:45
Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием 22:07
больше новостей
Зеленский планирует встретиться с кандидатом в министры образования экс-регионалом Шкарлетом 10 июня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok