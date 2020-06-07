В Украине впервые за три дня менее 500 человек заболели COVID-19: 11 человек погибли от инфекции

В Украине за последние сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19, также за сутки 242 человека выздоровели - впервые за три дня в стране заболели менее 500 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 26 999 человек, из них 12 054 пациентов выздоровели и 788 - умерли. За минувшие сутки 242 человека выздоровели и 11 умерли.

По данным СНБО график заболеваемости коронавирусом выглядит так:

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской (68) и Черновицкой областях (54), а также в Киеве (43 случаев).

Случаи заражения коронавирусом есть во всех регионах страны:

Винницкая область – 1136;

Волынская область – 1052;

Днепропетровская область – 971;

Донецкая область – 231;

Житомирская область – 881;

Закарпатская область – 1322;

Запорожская область – 495;

Ивано-Франковская область – 1562;

Киев – 3418;

Киевская область – 1784;

Кировоградская область – 553;

Луганская область – 54;

Львовская область – 2121;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 996;

Полтавская область – 274;

Ровенская область – 2046;

Сумская область – 193;

Тернопольская область – 1275;

Харьковская область – 1251;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 518;

Черкасская область – 460;

Черниговская область – 257;

Черновицкая область – 3639.

Херсонская область стала единственной, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания.

Тем временем, сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры.

В Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших.