В Украине впервые за три дня менее 500 человек заболели COVID-19: 11 человек погибли от инфекции

В Украине за последние сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19, также за сутки 242 человека выздоровели - впервые за три дня в стране заболели менее 500 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 26 999 человек, из них 12 054 пациентов выздоровели и 788 - умерли. За минувшие сутки 242 человека выздоровели и 11 умерли. По данным СНБО график заболеваемости коронавирусом выглядит так: Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской (68) и Черновицкой областях (54), а также в Киеве (43 случаев). Случаи заражения коронавирусом есть во всех регионах страны: Винницкая область – 1136; Волынская область – 1052; Днепропетровская область – 971; Донецкая область – 231; Житомирская область – 881; Закарпатская область – 1322; Запорожская область – 495; Ивано-Франковская область – 1562; Киев – 3418; Киевская область – 1784; Кировоградская область – 553; Луганская область – 54; Львовская область – 2121; Николаевская область – 309; Одесская область – 996; Полтавская область – 274; Ровенская область – 2046; Сумская область – 193; Тернопольская область – 1275; Харьковская область – 1251; Херсонская область – 179; Хмельницкая область – 518; Черкасская область – 460; Черниговская область – 257; Черновицкая область – 3639. Херсонская область стала единственной, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания. Тем временем, сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры. В Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших.