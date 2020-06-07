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07 июня 2020, воскресенье, 10:13 325
Общество 2020-06-07T10:14:02+03:00
Українські Новини
В Украине впервые за три дня менее 500 человек заболели COVID-19: 11 человек погибли от инфекции

В Украине впервые за три дня менее 500 человек заболели COVID-19: 11 человек погибли от инфекции

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине за последние сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19, также за сутки 242 человека выздоровели - впервые за три дня в стране заболели менее 500 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 26 999 человек, из них 12 054 пациентов выздоровели и 788 - умерли. За минувшие сутки 242 человека выздоровели и 11 умерли.

По данным СНБО график заболеваемости коронавирусом выглядит так:

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской (68) и Черновицкой областях (54), а также в Киеве (43 случаев).

Случаи заражения коронавирусом есть во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 1136;
  • Волынская область – 1052;
  • Днепропетровская область – 971;
  • Донецкая область – 231;
  • Житомирская область – 881;
  • Закарпатская область – 1322;
  • Запорожская область – 495;
  • Ивано-Франковская область – 1562;
  • Киев – 3418;
  • Киевская область – 1784;
  • Кировоградская область – 553;
  • Луганская область – 54;
  • Львовская область – 2121;
  • Николаевская область – 309;
  • Одесская область – 996;
  • Полтавская область – 274;
  • Ровенская область – 2046;
  • Сумская область – 193;
  • Тернопольская область – 1275;
  • Харьковская область – 1251;
  • Херсонская область – 179;
  • Хмельницкая область – 518;
  • Черкасская область – 460;
  • Черниговская область – 257;
  • Черновицкая область – 3639.

Херсонская область стала единственной, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания.

Тем временем, сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры.

В Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших.

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