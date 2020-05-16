подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
16 мая 2020, суббота, 19:38 448
Общество 2020-05-16T19:47:56+03:00
Українські Новини
Самодельные костюмы и пакеты на обуви: AP показало борьбу украинских медиков с COVID-19

Самодельные костюмы и пакеты на обуви: AP показало борьбу украинских медиков с COVID-19

Ольга Фандорина
Медики, Коронавирус, коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом

В Украине медики борются с коронавирусом в самодельных защитных костюмах и с полиэтиленовыми с пакетами на обуви. При этом ставка врача составляет 4 тысячи гривень (около $150). Об этом сообщает агентство Associated Press, штаб-квартира которого расположена в Нью-Йорке. В репортаже журналистов говорится о том, что система здравоохранения Украины не может справиться даже со сравнительно низким количеством случаев - 15 648 инфицированных и 408 погибших (по состоянию на 11 мая). 

Наиболее очевидная проблема в городе Черновцы с 2324 подтвержденными инфекциями в городе и его окрестностях. Тысячи работников вернулись из Европы среди пандемии, и некоторые привезли с собой вирус.

Некоторые врачи и медсестры вынуждены сами покупать защитные средства, или использовать самодельные.

При этом в Украине каждый пятый инфицированный - медицинский работник.

Врачи проводят вскрытие погибших от коронавируса на улице, за больницей, потому что в морге нет необходимой системы фильтрации воздуха и воды. Зная о проблемах в системе здравоохранения, власти начали строгий карантин 12 марта, но с 11 мая начались послабления. Врачи боятся, что это приведет к новой волне заражений. "Вы видите печальную картину нашей готовности - и это происходит на четвертый месяц эпидемии", - говорит врач Олег Стецюк, патологоанатом из Тернополя.

Он показывает желтый защитный костюм, который ему пошил его друг. Обычно этот друг производит обувь. "Нам не дают ни копейки на улучшение санитарных условий", - говорит Стецюк

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии, в то время, как количество больных коронавирусом в Украине достигла 10 861 случаев по состоянию на 1 мая.

Больше новостей о: Медики Коронавирус коронавирус в Украине Борьба с коронавирусом

В Киеве за сутки в три раза увеличилось количество...
Медиков, которые противостоят СOVID-19, будут регу...
С понедельника Минздрав начнет тесты на антитела к...
Всемирный банк выделил $135 млн на украинскую меди...
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли
В Киеве за сутки в три раза увеличилось количество новых случаев коронавируса
Новости
Самодельные костюмы и пакеты на обуви: AP показало борьбу украинских медиков с COVID-19 19:38
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
"Мы "хайпанули", - владелец клиники суррогатного материнства Biotex рассказал о скандале с детьми 18:17
Книгу про Ольгу Кобылянскую проиллюстрировали фото писательницы Марко Вовчок. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko
Украинское издательство на обложку сочинений Ольги Кобылянской поместило Марка Вовчка 17:40
На следующей конференции ТКГ Ермак представит группу представителей от ОРДЛО 17:16
больше новостей
Налоговая пришла с проверкой к предпринимателю из-за того, что у него снизилось производство в кризис 17:02
Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза 19:53
Пробки в Киеве. карта: Google-maps
Киев "застрял" в километровых пробках: движение парализовано 18:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Индексации пенсий в 2020 больше не будет, но выплаты повысят еще дважды: кому и когда 05:30 Инфографика
Минэкоэнерго подготовило законопроект о добровольном снижении инвесторами в ВИЭ "зеленого тарифа" 05:12
больше новостей
Налоговая пришла с проверкой к предпринимателю из-за того, что у него снизилось производство в кризис 17:02
Высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала". Список 17:50
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
Украина должна накапливать финансовый ресурс для снятия с эксплуатации блоков АЭС, - Ольга Буславець 14:05
Сына подозреваемого в госизмене экс-главы СБУ Грицака уволили с должности зампрокурора 23:52
больше новостей
С понедельника Минздрав начнет тесты на антитела к коронавирусу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok