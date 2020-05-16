Самодельные костюмы и пакеты на обуви: AP показало борьбу украинских медиков с COVID-19

В Украине медики борются с коронавирусом в самодельных защитных костюмах и с полиэтиленовыми с пакетами на обуви. При этом ставка врача составляет 4 тысячи гривень (около $150). Об этом сообщает агентство Associated Press, штаб-квартира которого расположена в Нью-Йорке. В репортаже журналистов говорится о том, что система здравоохранения Украины не может справиться даже со сравнительно низким количеством случаев - 15 648 инфицированных и 408 погибших (по состоянию на 11 мая).

Наиболее очевидная проблема в городе Черновцы с 2324 подтвержденными инфекциями в городе и его окрестностях. Тысячи работников вернулись из Европы среди пандемии, и некоторые привезли с собой вирус.

Некоторые врачи и медсестры вынуждены сами покупать защитные средства, или использовать самодельные.

При этом в Украине каждый пятый инфицированный - медицинский работник.

Врачи проводят вскрытие погибших от коронавируса на улице, за больницей, потому что в морге нет необходимой системы фильтрации воздуха и воды. Зная о проблемах в системе здравоохранения, власти начали строгий карантин 12 марта, но с 11 мая начались послабления. Врачи боятся, что это приведет к новой волне заражений. "Вы видите печальную картину нашей готовности - и это происходит на четвертый месяц эпидемии", - говорит врач Олег Стецюк, патологоанатом из Тернополя.

Он показывает желтый защитный костюм, который ему пошил его друг. Обычно этот друг производит обувь. "Нам не дают ни копейки на улучшение санитарных условий", - говорит Стецюк