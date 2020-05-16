В Украине четвертый день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировали 528 новых случаев коронавируса по сравнению с 15 мая. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини. Так, сообщается, что в Украине зафиксировано всего 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19 По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 700 случаев; Волынская область - 599 случаев; Днепропетровская область - 806 случаев; Донецкая область - 121 случай; Житомирская область - 540 случаев; Закарпатская область - 858 случаев; Запорожская область - 365 случаев; Ивано-Франковская область - 1200 случаев; Кировоградская область - 441 случай; г. Киев - 2221 случай; Киевская область - 1143 случая; Львовская область - 969 случаев; Луганская область - 42 случая; Николаевская область - 236 случаев; Одесская область - 734 случая; Полтавская область - 263 случая; Ровенская область - 1104 случая; Сумская область - 161 случай; Тернопольская область - 1065 случаев; Харьковская область - 773 случая; Херсонская область - 167 случаев; Хмельницкая область - 235 случаев; Черновицкая область - 2647 случаев; Черкасская область - 363 случая; Черниговская область - 105 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, Украина с понедельника начнет тестирование на антитела к коронавирусу. Тем временем в Киеве в Дарницком доме-интернате зарегистрирован 81 случай коронавируса.