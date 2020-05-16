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16 мая 2020, суббота, 09:40 154 Инфографика
Общество 2020-05-16T10:15:01+03:00
Українські Новини
В Украине четвертый день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом

В Украине четвертый день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус
Коронавирус

В Украине за сутки зафиксировали 528 новых случаев коронавируса по сравнению с 15 мая. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что в Украине зафиксировано всего 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 700 случаев;
  • Волынская область - 599 случаев;
  • Днепропетровская область - 806 случаев;
  • Донецкая область - 121 случай;
  • Житомирская область - 540 случаев;
  • Закарпатская область - 858 случаев;
  • Запорожская область - 365 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
  • Кировоградская область - 441 случай;
  • г. Киев - 2221 случай;
  • Киевская область - 1143 случая;
  • Львовская область - 969 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 236 случаев;
  • Одесская область - 734 случая;
  • Полтавская область - 263 случая;
  • Ровенская область - 1104 случая;
  • Сумская область - 161 случай;
  • Тернопольская область - 1065 случаев;
  • Харьковская область - 773 случая;
  • Херсонская область - 167 случаев;
  • Хмельницкая область - 235 случаев;
  • Черновицкая область - 2647 случаев;
  • Черкасская область - 363 случая;
  • Черниговская область - 105 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, Украина с понедельника начнет тестирование на антитела к коронавирусу.

Тем временем в Киеве в Дарницком доме-интернате зарегистрирован 81 случай коронавируса.

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