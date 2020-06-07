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07 июня 2020, воскресенье, 08:41 127
Общество 2020-06-07T08:45:01+03:00
Українські Новини
В Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших

В Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших

Ольга Фандорина
Карантин, Житомирская область, усиление карантина, ослабление карантина
Маска. Антисептик. Перчатки. Фото: Pixabay
Маска. Антисептик. Перчатки. Фото: Pixabay

Житомирская область усилила карантинные меры, как и еще две области, в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении Житомирской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В связи с увеличением количества новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Житомирской области - 123 за период с 1 по 4 июня включительно - на территории области усилены противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней", - говорится в нем.

Отмечается, что до момента стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается деятельность: заведений питания (прием посетителей в помещениях); заведений культуры, в частности с приемом посетителей, в том числе культурных мероприятий.

Также нельзя проводить религиозные мероприятия и богослужения.

При этом лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, в области будут регулярно осуществляться проверки работы рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а также при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом.

Как сообщали Українські Новини, сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры.

Также Львовская область ранее продлила карантин до 12 июня. 

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