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07 июня 2020, воскресенье, 00:16 643
Президент 2020-06-07T00:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский в Залесье устроил закрытую велопрогулку с журналистами: как это было

Зеленский в Залесье устроил закрытую велопрогулку с журналистами: как это было

Елена Новикова
Президент, Залесье, День журналиста, Владимир Зеленский, Встреча с журналистами

В День журналиста, 6 июня, президент Владимир Зеленский не только поздравил журналистов с праздником, пообещав отвечать на их вопросы даже в нестандартных ​​условиях, а и покатался с ними на велосипедах в селе Залесье Броварского района Киевской области, передают Українські Новини.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Сначала журналистам предложили покататься с президентом на велосипедах по территории Залесья, после чего он пообщался с ними.

Журналисты на встрече с Зеленским в Залесье. Фото: Українські Новини
Журналисты на встрече с Зеленским в Залесье. Фото: Українські Новини
Владимир Зеленский в Залесье. Фото: Українські Новини
Владимир Зеленский в Залесье. Фото: Українські Новини
День журналиста Залесье. Фото: Українські Новини
День журналиста Залесье. Фото: Українські Новини
Владимир Зеленский в Залесье в День журналиста. Фото: Українські Новини
Владимир Зеленский в Залесье в День журналиста. Фото: Українські Новини
Владимир Зеленский с журналистами в Залесье. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Владимир Зеленский с журналистами в Залесье. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Президент Владимир Зеленский в Залесье. Фото: Українські Новини
Президент Владимир Зеленский в Залесье. Фото: Українські Новини

Как сообщали Українські Новини, на встрече в Залесье Зеленский рассказал, о том, что в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева будут участвовать не только члены партии "Слуга народа".

Кроме того, президент сказал, что не рассматривает возможность отставки Арсена Авакова до завершения дела об убийстве Павла Шеремета.

Также Владимир Зеленский уточнил, что состав Кабмина Шмыгаля будет сохранен до презентации задач каждого министерства, а министр здравоохранения Максим Степанов не мог закупать защитные костюмы по завышенной цене.

И поделился планами о том, что 10 июня планирует встретиться с кандидатом в министры образования Сергеем Шкарлетом.

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