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06 июня 2020, суббота, 18:17 393
Президент 2020-06-06T19:30:02+03:00
Українські Новини
В праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева будут участвовать не только члены "Слуги народа"

В праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева будут участвовать не только члены "Слуги народа"

Елена Новикова
Праймериз, мэр Киева, Владимир Зеленский, Выборы мэра Киева

Президент Владимир Зеленский заявил, что в праймериз партии "Слуга народа" на выдвижение кандидата в мэры Киева будут участвовать не только члены партии, в то время, как в партии допускают, что на выборы мэра Киева могут выдвинуть женщину.

Об этом он сообщил журналистам 6 июня, передают Українські Новини.

"Они все хотят, почему-то, я понимаю многие из них первый раз в Верховной Раде и им почти надоело быть в Раде, и им хочется быть королями Вселенной. Мэром от партии "Слуга народа" будет один человек. Будет внутренний праймериз партии "Слуга народа", куда войдут не только люди из "Слуги народа", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что у него есть 2 основных критерия относительно выбора кандидата: они должны показать программу по управлению Киевом, а далее с помощью социологических данных будет выбран кандидат, у которого больше шансов на победу.

Как сообщали Українськi Новини, Александр Качура заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева


Дубинский также будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Тем временем в Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева

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