В праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева будут участвовать не только члены "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский заявил, что в праймериз партии "Слуга народа" на выдвижение кандидата в мэры Киева будут участвовать не только члены партии, в то время, как в партии допускают, что на выборы мэра Киева могут выдвинуть женщину.

Об этом он сообщил журналистам 6 июня, передают Українські Новини.

"Они все хотят, почему-то, я понимаю многие из них первый раз в Верховной Раде и им почти надоело быть в Раде, и им хочется быть королями Вселенной. Мэром от партии "Слуга народа" будет один человек. Будет внутренний праймериз партии "Слуга народа", куда войдут не только люди из "Слуги народа", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что у него есть 2 основных критерия относительно выбора кандидата: они должны показать программу по управлению Киевом, а далее с помощью социологических данных будет выбран кандидат, у которого больше шансов на победу.

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Как сообщали Українськi Новини, Александр Качура заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева.



Дубинский также будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.



Тем временем в Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева.