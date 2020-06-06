Нынешний состав Кабмина будет сохранен до презентации задач каждого министерства, — Зеленский

Владимир Зеленский заявляет, что нынешний состав Кабинета Министров будет сохранен до презентации задач каждого министерства, в то время, как президент не рассматривает возможность отставки Арсена Авакова до завершения дела об убийстве Павла Шеремета.

Об этом он сообщил журналистам 6 июня, передают Українські Новини.

"Этот Кабмин продержится в том составе, в котором он есть, пока мы не увидим презентацию каждого министерства, и так как все занимаются ковидом (вопросами, связанными с коронавирусом), у людей просто нет времени презентовать нам хотя бы все готовое", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в течение одной-двух недель министерства должны презентовать полную модель задач.

Как сообщали Українські Новини, на пресс-конференции по случаю первой годовщины президенства Владимир Зеленский заявил, что в Украине "кадровый голод" и правительство не может найти подходящих кандидатов на должность министра культуры, министра образования и министра энергетики.

4 марта Верховная Рада приняла отставку Алексея Гончарука и назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.