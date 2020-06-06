Зеленский планирует встретиться с кандидатом в министры образования экс-регионалом Шкарлетом 10 июня

Владимир Зеленский намерен 10 июня посетить Черниговский национальный технологический университет и пообщаться с его студентами для принятия решения о целесообразности назначения его ректора Сергея Шкарлета министром образования, в то время, как ранее президент заявлял, что правительство не может найти кандидатов на должность министра образования из-за "кадрового голода".

Об этом он сообщил журналистам в загородной резиденции "Залесье".

"Мы его (Шкарлета) еще не назначаем. В среду я поеду в Чернигов, я пойду в университет. Я хочу посмотреть, как он выглядит и поговорить со студентами и понять что это за человек", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что кандидатура Шкарлета ему была предложена на встрече с ректорами вузов.

Кроме Шкарлета ректоры предложили Зеленскому кандидатуры экс-руководителя аппарата Администрации Президента (в 2016-2019) и экс-замминистра Минобразования (в 2013 году) Алексея Днепрова и руководителя профильного парламентского комитета Сергея Бабака.

Зеленский отметил, что Бабак должен был стать министром образования еще в правительстве Алексея Гончарука, но попросил время поработать главой профильного комитета Рады, чтобы подготовить законодательную базу, которая, по его мнению, необходима, и министром стала Анна Новосад.

Зеленский считает, что Новосад была неплохим министром, но у нее произошел дисконнект со всей профильной средой, ректорами высших учебных заведений.

После отставки Гончарука Зеленский предложил Новосад остаться на своей должности, но она отказалась.

Затем Президент снова предложил занять должность Бабаку, но тот снова отказался.

Зеленский подчеркивает, что Бабак продолжает пользоваться его расположением, но иронизирует над его неготовностью занять министерскую должность.

"Бабак имеет такой приоритет в этом государстве, которого нет ни у одного человека. Мы с вами взрослые люди. Когда Президент говорит господину Бабаку 5 раз в день – имей совесть, иди в министры. Я бы сказал, что нужно иметь, чтобы решать такие вопросы, идти и отвечать за это", - сказал Зеленский.

Что касается Шкарлета, то Президент знает о его членстве в Партии регионов до 2013 года и о последующем баллотировании в депутаты от БПП, но не считает это препятствием для назначения.

"Он действительно был в областной ячейке Партии регионов. Он сказал: "Слушай, тогда всех учителей загоняли в партию", - вот что мне ответил человек, который в 2013 году сам вышел из этой партии, поскольку внутренне и политически был против", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабмин при этом, в новом Кабмине Шмыгаля должность министра образования остается вакантной.

Обязанности министра выполняет замминистра образования Любомира Мандзий.