Степанов не мог закупать защитные костюмы по завышенной цене, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что у него нет замечаний к работе министра здравоохранения Максима Степанова, а Арсен Аваков сильный министр и лучшего кандидата на должность министра внутренних дел на данный момент нет.

Об этом он сообщил журналистам 6 июня, передают Українські Новини.

"Пока что нет", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у него претензии к Степанову.

Также он добавил, что у Министерства здравоохранения есть точный план по закупкам и Максим Степанов не мог закупить по завышенным ценам защитные костюмы.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения. Перед этим до апреля 2019 года Степанов занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации.

Ранее сообщалось о том, что Министерство здравоохранения Украины закупало защитные костюмы для врачей почти в два раза дороже рыночных цен (около 500 грн за штуку).

Также Владимир Зеленский заявил, что до презентации задач каждого министерства нынешний состав Кабинета Министров будет сохранен.