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06 июня 2020, суббота, 16:38 58
Президент 2020-06-06T17:12:14+03:00
Українські Новини
Зеленский покатался с журналистами на велосипедах в Залесье

Зеленский покатался с журналистами на велосипедах в Залесье

Елена Новикова
День журналиста, Владимир Зеленский, поздравление президента, Поздравление с Днем журналиста
Владимир Зеленский в День журналиста дал пресс-конференцию
Владимир Зеленский в День журналиста дал пресс-конференцию

Президент Владимир Зеленский, который ранее в Хмельницком пил кофе в большой компании и игнорировал маску, поздравил журналистов с профессиональным праздником. Поздравление он написал на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив к посту фото с велосипедного пробега, передают Українськi Новини.

"Любознательные, оперативные, внимательны к деталям, быстрые словом, иногда назойливые, но всегда с обостренным чувством справедливости. Это все - о наших украинских журналистах. И хотя за первый год на посту Президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не прекращу вас уважать и защищать", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что готов в дальнейшем отвечать на вопросы журналистов даже в нестандартных ​​условиях.

В частности, за рулем велосипеда.

Владимир Зеленский в ЗалесьеВладимир Зеленский в Залесье

Владимир Зеленский с журналистами в Зелесье. Фото: Facebook/Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский с журналистами в Зелесье. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

"Ибо вы - это залог демократии и развития гражданского общества и еще один канал общения власти и народа. Вы и сами - четвертая власть. А власть - это еще и ответственность. Об этом тоже не следует забывать. Сил и вдохновения вам, уважаемые журналисты! С праздником!", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко выступил за создание пула из 20-25 журналистов для освещения деятельности Зеленского.

Кроме того, 20 мая состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского к первой годовщине его президентства.

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Зеленский покатался с журналистами на велосипедах в Залесье
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