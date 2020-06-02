Министр иностранных дел Украины рассказал, где проведет летний отпуск

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проведет летний отпуск в Украине, хотя уже многие страны открывают авиасообщение.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос немецких СМИ, в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине, передают Українськi Новини.

"Я планирую этим летом отдохнуть в Украине, и не планирую ехать за границу. У нас очень красивая страна, где можно съездить и на море, и погулять по горам", - сказал он.

Маас ответил журналистам, что пока не решил, где проведет отпуск, но в любом случае не рассказал бы об этом публично.

"Я еще не знаю. И если бы я знал, то, наверное, точно не сказал бы. Ведь что бы я не сказал, из этого обязательно сделают абсолютно неправильные выводы, исходя из сегодняшней ситуации и дискуссии", - сказал он.

Кулеба в ответ пригласил его отдохнуть в Украине.

"Поскольку Хайко еще не определился, где ему отдыхать, я приглашаю его провести летний отпуск в Украине", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, из-за пандемии коронавируса и закрытия стран мира на карантин, вырос спрос на внутренний туризм в Украине в летнем сезоне 2020 года.

Президент Владимир Зеленский проведет совещание по туризму в ходе поездки в Хмельницкую область.