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05 июня 2020, пятница, 07:00 433
Финансы 2020-06-05T08:30:02+03:00
Українські Новини
Меморандум МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста, - Минфин

Меморандум МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста, - Минфин

Сергей Жолобецкий
МВФ, Пенсия, Пенсионная реформа, Пенсионный возраст
Пенсионный возраст повышать не будут
Пенсионный возраст повышать не будут

В то время как стали известны детали пенсионной реформы, меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "1+1", передают Українські Новини.

"О повышении пенсионного возраста не идется", - сообщил министр, отвечая на вопрос, предусматривает ли меморандум повышение пенсионного возраста.

Он добавил, что меморандум предусматривает продолжение пенсионной реформы, суть которой заключается о неназначении спецпенсий судьям, прокурорам и т.д.

При этом Марченко отметил, этот меморандум не является госизменой.

По его словам, после получения средств от МВФ, Украина также получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и кредит 1 млрд долларов от Всемирного банка.

Средства МВФ, по данным Марченко, будут направлена на финансирование дефицита госбюджета, который на текущий год предусмотрен около 8%.

"Лучше 5 млрд долларов на 18 месяцев, чем 8 млрд долларов – на 36", - сказал Марченко, комментируя сокращение программы с МВФ и по срокам и по финансированию.

Вместе с тем он подтвердил, что меморандум предусматривает продолжение реформы медицины, образования и налоговой.

Как сообщали Українські Новини, МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины 9 июня.

Согласно проекту меморандума, Украина обязывается усилить процесс отбора судей. Кроме того, Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании.Также тариф на отопление могут пересматривать ежегодно и украинцев ждет повышение пенсионного возраста.

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