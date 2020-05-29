Меморандум Украины с МВФ. Тариф на отопление могут пересматривать ежегодно

Проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает отсутствие продления специальных обязательств по продаже газа в том числе и населению и ежегодный пересмотр тарифов на отопление до начала отопительного сезона.

Об этом говорится в меморандуме, текстом которого располагают Українські Новини.

"Постановление о спецобязательствах будет прекращено 1 июля 2020 года, после чего цены будут по-прежнему полностью определяться рынком. Мы будем обеспечивать определение оптовых цен прозрачным и эффективным рынком. Постановление о спецобязательствах будет действовать до мая 2021 года только для поставок газа коммунальным предприятиям, а тарифы будут основываться на полностью определенных рыночных ценах на газ", — говорится в документе.

Также проектом меморандума предусматривается, что начиная с отопительного сезона 2020/2021 тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год, чтобы отразить изменение в расходах на газ и прочих расходах включая капвложения в тарифах.

Кроме того, Кабмин обязывается отменить постановление №1082 от 24 декабря 2019 года.

Этим постановлением быливнесены изменения в правила предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению.

В частности, предусмотрено, что в случае изменения цены природного газа (без учета изменения тарифов на услуги по транспортировке и распределению, торговой надбавки поставщика), который используется для производства тепловой энергии, централизованного снабжения горячей водой, исполнитель соответствующих услуг может принять решение об изменении размера начислений за данные услуги.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая команда сотрудников МВФ во главе с Владковой Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что МВФ одобрит кредитный пакет на 5 млрд долларов на заседании совета директоров 5 июня.

С 1 января 2020 года "Нефтегаз" осуществляет продажу/поставку газа согласно ПСО по ценам, которые устанавливаются продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (TTF) за период 1-22 числа месяца поставки газа в соответствии с информацией биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украине на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.