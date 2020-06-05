Меморандум МВФ не передбачає підвищення пенсійного віку, - Мінфін

Пенсійний вік підвищувати не будуть

Пенсійний вік підвищувати не будуть

Тоді як стали відомими деталі пенсійної реформи, меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Про підвищення пенсійного віку не йдеться", - повідомив міністр, відповідаючи на питання, чи передбачає меморандум підвищення пенсійного віку.

Він додав, що меморандум передбачає продовження пенсійної реформи, суть якої полягає в непризначенні спецпенсій суддям, прокурорам і т. д.

При цьому Марченко зазначив, цей меморандум не є держзрадою.

З його слів, після отримання коштів від МВФ, Україна також отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу та кредит 1 млрд доларів від Світового банку.

Кошти МВФ, за даними Марченка, буде направлена на фінансування дефіциту держбюджету, який на поточний рік передбачений на рівні близько 8%.

"Краще 5 млрд доларів на 18 місяців, ніж 8 млрд доларів – на 36", - сказав Марченко, коментуючи скорочення програми з МВФ і у термінах і щодо фінансування.

Разом з тим він підтвердив, що меморандум передбачає продовження реформи медицини, освіти та податкової.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ розгляне нову кредитну програму для України 9 червня.

Згідно з проектом меморандуму, Україна зобов'язується посилити процес добору суддів.

Також тариф на опалення можуть переглядати щорічно і українців чекає підвищення пенсійного віку.