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05 червня 2020, пʼятниця, 07:00 12
Фінанси 2020-06-05T08:30:01+03:00
Українські Новини
Меморандум МВФ не передбачає підвищення пенсійного віку, - Мінфін

Меморандум МВФ не передбачає підвищення пенсійного віку, - Мінфін

Сергей Жолобецкий
МВФ, кредит МВФ, Міністр фінансів України, пенсійна реформа, Міністерство фінансів, пенсія, Сергій Марченко
Пенсійний вік підвищувати не будуть
Пенсійний вік підвищувати не будуть

Тоді як стали відомими деталі пенсійної реформи, меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Про підвищення пенсійного віку не йдеться", - повідомив міністр, відповідаючи на питання, чи передбачає меморандум підвищення пенсійного віку.

Він додав, що меморандум передбачає продовження пенсійної реформи, суть якої полягає в непризначенні спецпенсій суддям, прокурорам і т. д.

При цьому Марченко зазначив, цей меморандум не є держзрадою.

З його слів, після отримання коштів від МВФ, Україна також отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу та кредит 1 млрд доларів від Світового банку.

Кошти МВФ, за даними Марченка, буде направлена на фінансування дефіциту держбюджету, який на поточний рік передбачений на рівні близько 8%.

"Краще 5 млрд доларів на 18 місяців, ніж 8 млрд доларів – на 36", - сказав Марченко, коментуючи скорочення програми з МВФ і у термінах і щодо фінансування.

Разом з тим він підтвердив, що меморандум передбачає продовження реформи медицини, освіти та податкової.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ розгляне нову кредитну програму для України 9 червня.

Згідно з проектом меморандуму, Україна зобов'язується посилити процес добору суддів.

Також тариф на опалення можуть переглядати щорічно і українців чекає підвищення пенсійного віку.

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