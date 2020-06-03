Пенсионная реформа в Украине: какие нововведения ждут украинцев при начислении выплат

В то время, как Рада ввела соцпомощь достигшим 80 лет и нуждающимся в постороннем уходе одиноким пенсионерам, в 2020 и 2021 годах в Украине планируется внедрить ряд новшеств, которые будут касаться в том числе пенсионных выплат, пишет "Сегодня.

Основные изменения в вопросе начисления пенсий:

Индексация пенсий

Как уже упоминалось, в мае большинство украинских пенсионеров получили проиндексированные пенсии. По данным Минсоцполитики, пенсии были повышены для 8,4 млн пенсионеров из почти 11,3 млн человек. Правда, из-за низкой инфляции в 2019 году и сравнительно небольшого повышения средней зарплаты, которые являются базовыми показателями для размера индексации, повышение пенсий оказалось менее ощутимым, чем в 2019 году. В среднем пенсии оказались повышены на 259,41 грн, однако для 45% пенсионеров пенсии выросли только на 100 грн.

В целом ежемесячные затраты Пенсионного фонда из-за индексации выросли почти на 2,7 млрд грн. Если для выплаты мартовских пенсий из Фонда было направлено 36,04 млрд грн, то для майских – 38,7 млрд.

В планах Минсоцполитики – на уровне законодательства четко закрепить конкретную дату проведения индексаций. Если это будет сделано, ситуация нынешнего года, когда пенсионеры ожидали повышенные выплаты в марте, но получили их только два месяца спустя, больше не повторится.

Повышение пенсий для отдельных категорий

Как сообщила в эфире одного из телеканалов министр соцполитики, в планах правительства – расширить положение об индексации пенсий на те категории пенсионеров, которые получают выплаты на основании отдельных законов. В частности, речь идет о пенсионерах – работниках местного самоуправления, ученых, журналистах и т.д.

Также говорилось о том, что могут быть повышены пенсии для людей, имеющих 40 лет стажа, но получающих небольшие пенсии.

Доплаты для украинцев старше 75 лет

С 1 апреля 2020 года специальные доплаты стали получать украинские пенсионеры старше 80 лет. Согласно постановлению Кабмина №251 от 1 апреля, доплата полагается всем пенсионерам старше 80 лет, если их пенсия с учетом всех надбавок и доплат не достигает размера средней зарплаты, которая служит основанием для расчета пенсий за 2019 год, то есть меньше 9205 грн.

Ежемесячная доплата для пенсионеров старше 80 лет составляет 500 грн. Если пенсия с доплатой получится больше 9205 грн, размер доплаты уменьшится, чтобы сумма не превышала 9205 грн. Если пенсия с доплатой окажется меньше 2600 грн, доплата будет увеличена, чтобы дотянуть общую сумму до 2600 грн.

Те, кому 80 лет исполнится уже после выхода правительственного постановления, будут получать 500 грн со дня своего 80-летия.

В следующем году подобные доплаты планируется делать к пенсиям всех пенсионеров, начиная с 75 лет. То есть на них смогут претендовать те, кому сейчас 74 года, 75, 76 и т. д.

По подсчетам Минсоцполитики, в 2020 году доплаты по возрасту стали получать около 1,5 млн человек. В следующем году, когда выплаты "помолодеют", на них смогут претендовать еще 1,1 млн человек.

Повышение минимальных пенсий

В этом году минимальные пенсии повысятся еще дважды: с 1 июля и с 1 декабря. Основание для повышений традиционное: увеличение прожиточного минимума.

Сегодня прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 1638 грн. Такой же размер минимальной пенсии. Уже через месяц, с 1 июля, прожиточный минимум увеличится до 1712 грн. Соответственно, на 74 грн вырастут и минимальные пенсии в июле.

С 1 декабря прожиточный минимум и минимальные пенсии вырастут до 1769 грн. Таким образом, декабрьское повышение пенсий составит 57 грн.

Эти повышения коснутся прежде всего тех пенсионеров, у которых официальный стаж меньше необходимого минимума. Таких в Украине насчитывается около 80 тыс. человек.

Индексация пенсий в 2020.

"Карантинная тысяча"

В апреле материальную помощь в связи с карантином, по данным Минсоцполитики, получили около 10 млн пенсионеров из 11,3 млн. Расходы Пенсионного фонда в этом месяце увеличились на 10 млрд грн (до 47 млрд грн). Многие пенсионеры ожидали такой же помощи и в мае. Однако, в отличие от большинства других "карантинных" видов социальной помощи (пособий по безработице, выплат на детей предпринимателей и др.), выплата 1000 грн для пенсионеров была единоразовой.

В постановлении Кабмина №251, о котором уже упоминалось, записано: "…обеспечить проведение в апреле 2020 года… выплату одноразовой денежной помощи…".

Однако в одном из своих выступлений на телеканале министр соцполитики Марина Лазебная призналась, что правительство ищет возможность продолжения подобных выплат. Сегодня на них просто не хватает денег ни у ПФУ, ни в бюджете. Если ситуация изменится (а это возможно после поступления международной финансовой помощи в Украину), выплаты могут продолжиться. Правда, по словам министра, "возможно, это будет не тысяча".

Как сообщали Українські Новини, через месяц в Украине повысят пенсию: дополнительно 131 гривну получат те пенсионеры, которые не наработали достаточно стажа до выхода на пенсию, но уже находятся в пенсионном возрасте. Также надбавку получат и те лица, которые имеют стаж более 30 лет у женщин, и более 35 лет у мужчин.

Тем временем, Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен