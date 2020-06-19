Начинается сезон черники: чем полезна уникальная ягода и как правильно ее употреблять

В то время, как в Украине подорожала клубника, цены на черешню и абрикосы продолжают держаться, тогда как малина и ежевика - подешевели, совсем скоро начнется сезон черники - одной из самых полезных летних ягод, которая входит в ТОП-5 сезонных продуктов, улучшающих работу головного мозга и память. По словам экспертов, в ней нет высокого содержания витаминов, в то же время темно-синие ягоды обладают значительным количеством других полезных для здоровья свойств. Українські Новини собрали основные факты о ягоде.

В чернике содержится множество антиоксидантов, и в этом ее основное преимущество перед многими другими ягодами. Благодаря антиоксидантам ягода препятствует старению, улучшает память и способствует поддержанию нормального веса. Таким образом, она помогает организму бороться с различными заболеваниями, в том числе является профилактикой раковых заболеваний.

В то же время, несмотря на то, что чернику рекомендуется употреблять абсолютно всем, особенно полезна она для женского здоровья. Ягода регулирует менструальный цикл, препятствует сбоям и налаживает работу репродуктивной системы. В косметологии же созревшая черника считается одной из ягод, обладающей комплексным воздействием на кожу лица. Маска на основе черники не только омолаживает, но и возвращают коже лица естественную гладкость и ровность тона.

В состав этой ягоды входят углеводы, калий, кальций, фосфор и магний, натрий, медь, железо, витамин С, В1, В6, РР и пантотеновая кислота. Кроме этих полезных веществ, черника полезна для женщин еще и тем, что способна очищать организм от шлаков и токсинов.

Полезные свойства черники

При регулярном употреблении черники улучшится работа сердца и зрение. Также ягоды черники помогут справиться с заболеваниями мочеполовой системы.

Кроме того, черника богата марганцем – минералом, стимулирующим энергию, клетчаткой и витамином К, который укрепляет кости.

Ягоды черники целебно действуют на сердечно-сосудистую и мочеполовую системы, повышают иммунитет и действительно позитивно влияют на зрение. Черника восстанавливает сетчатку, снижает утомляемость глаз и повышает остроту зрения в темноте.

Но черника – не панацея. И полезна не для всех. Ягода противопоказана при мочекаменной болезни. Не следует употреблять эту ягоду аллергикам или при индивидуальной непереносимости некоторых компонентов, входящих в ее состав. Людям с заболеваниями поджелудочной железы также следует воздержаться от ее употребления в пищу.

В то же время, черника снижает риск развития заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также имеет гиполипидемические, иммуномодулирующие и гепатопротекторные свойства.

Полезные вещества содержатся и в в ее побегах. Это гликозид миртилин — вещество, которое действует по принципу инсулина и уменьшает содержание сахара в крови. Поэтому побеги черники входят в состав многих противодиабетических сборов.

Благодаря дубильным веществам, их вязким свойствам, чернику используют при остром и хроническом расстройстве функций пищеварительного тракта, особенно при поносе у детей и взрослых.

Таким образом, в сезон стоит покупать и употрелять в пищу эту уникальную полезную ягоду. За один раз диетологи рекомендуют съедать 200−250 г черники.

При заморозке черника не теряет полезных свойств, так что ее можно долго хранить. Черничный сок - отличное мочегонное средство и при наличии песка в почках. А благодаря фитоницидам черника помогает справиться со стафилококком, возбудителями дифтерии и даже брюшным тифом.

Польза листьев черники

В листьях ягоды содержаться флавоноиды (помогают работе крови и сосудов), тритерпеновая кислота, витамин С, эфирное масло, гликозид арбутин и каротиноиды. Собирать листья черники лучше во время ее цветения, так как именно в этот период в их составе содержится больше полезных веществ. Листья необходимо высушить в хорошо проветриваемом помещении и упаковать в полиетиленовые пакеты.

Как сообщали Українські Новини, клубинка – необычно вкусная ягода и одновременно мощный аллерген. Но между сыпью и опасной аллергией есть разница.

Кроме того, на прилавках рынков появилась цветная капуста, которая помогает бороться со стрессом, и брокколи, которая снижает уровень сахара в крови и полезна для диабетиков.

Ранее Українські Новини сообщали, почему стоит покупать в летний сезон ревень, и чем он полезен, а также о том, какие продукты ускоряют старение организма.