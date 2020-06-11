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11 июня 2020, четверг, 12:15 66
Lifestyle 2020-06-11T13:00:02+03:00
Українські Новини
Топ-5 сезонных продуктов, улучшающих работу головного мозга и память

Топ-5 сезонных продуктов, улучшающих работу головного мозга и память

Елизавета Кесельман
Продукты, Исследования, Лето, Сезонные продукты, Головной мозг
Продукты. Фото: pixabay
Продукты. Фото: pixabay

В повседневной жизни мы часто забываем банальные вещи, например, где мы оставили ключи или имя человека, с которым только что познакомились. Все это признаки того, что наш головной мозг требует определенные ферменты и витамины, улучшающие нашу мозговую деятельность. А лето - это особенная возможность начать употреблять как можно больше нужных витаминов, поскольку они содержатся в сезонных продутках. Об этом сообщает журнал eatthis. 

Шпинат

Шпинат содержит три уровня витамина Е, витамина К и фолиевой кислоты, которые помогают улучшить функцию памяти. Фолат делает тяжелую работу, работая с витамином B12, чтобы помочь улучшить когнитивные функции у пожилых людей без деменции.

Черника

Согласно исследованию ученых, пожилые люди с ранними изменениями памяти, которые употребляли сок дикой черники, улучшили парное обучение партнеров и отзыв списка слов через 12 недель. Черника также содержит антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление.

Брокколи

Нет ничего плохого в том, чтобы запасаться брокколи во время следующей поездки за покупками. Он наполнен витамином К, который, как было показано, улучшает вербальную эпизодическую память, вашу способность воспринимать и запоминать устные инструкции.

Помидоры черри

Ярко-красные и оранжевые овощи являются основными источниками питательных веществ, называемых каротиноидами, которые, по-видимому, улучшают познание и память в течение более длительных периодов времени. Одним из самых мощных из этих питательных веществ является ликопин, который в больших дозах содержится в кожуре томатов. Ликопин также защищает депрессии, поэтому включение его в свой ежедневный рацион может также улучшить ваше настроение.

Свекла

В исследовании пожилым людям давали дозу свекольного сока, а затем подключали к аппарату МРТ. Исследователи обнаружили, что свекольный сок заметно улучшает кровоснабжение мозга. Вещества, содержащиеся в корнеплодах, оказывают сосудорасширяющее, противосклеротическое и успокаивающее действие. Они способствуют выделению избыточной жидкости из организма и необходимы для нормальной работы сердца. Свекла рекомендуется для профилактики и лечения гипертонии, атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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