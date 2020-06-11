Минимум калорий, максимум пользы: почему ревень стоит купить уже прямо сейчас

В начале лета уже начался сезон ревеня, и до конца июля сочные стебли этого овоща радуют людей насыщенным вкусом и удивительной пользой для организма, как и другие сезонные овощи и фрукты. На рынках уже начали появляться стебли этого замечательного растения, которое является основой для приготовления различных вкусных блюд. Съедобная часть ревеня – стебель, а листья считаются ядовитыми.

Но что же так привлекает в ревне кулинаров? Нутрициолог и специалист по здоровому питанию Кристина Дельцова рассказала Українським Новинам, что же полезного в ревене.

В первую очередь, он обладает необычным для овоща вкусом – он терпкий и кисло-сладкий, как у зеленых яблок.Из него можно приготовить множество блюд: салаты, соусы, варенье, джемы, цукаты, коктейли, пироги, хлеб и даже вино. Редкий в растительном мире и на кухне алый и розовый цвет делает ревень желанным ингредиентом в высокой кулинарии.

Так в чем же польза ревеня?

Нутрициолог отметила, что в ревене содержится множество полезных веществ, таких как аскорбиновая кислота, сахара, различные органические кислоты и пектиновые вещества. В корне растения имеются группы биологически активных веществ, которые оказывают вяжущее, антисептическое и действия.

Растение обладает мочегонным, слабительным и желчегонным свойствами. Ревень применяют в качестве средства, которое сужает сосуды, оказывает противовоспалительное действие и улучшает работу всего организма. Однако у него есть и противопоказания - ревень не рекомендуется употреблять при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Воздержаться от него следует также при любых острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Полезные свойства ревня. Фото: ferma.expert

Сок ревеня богат витаминами (B1, B2, B3, B6, P, PP, аскорбиновая кислота, каротин). В черешках накапливается до 2,5% углеводов и около 4% органических кислот (янтарная, лимонная, яблочная, щавелевая и пр.), поэтому вкус ревеня сладковато-кислый. Черешки этого растения считаются диетическим продуктом, так как содержат очень мало калорий — всего 16 ккал на 100 г. Ревень богат пищевыми волокнами и пектиновыми веществами, поэтому оказывает благотворное влияние на пищеварительный тракт. Сок ревеня обладает легкими мочегонными свойствами благодаря наличию солей калия, поэтому его рекомендуется включать в рацион питания людям, склонных к отекам.

Сок ревеня рекомендуют даже втирать в кожу при витилиго.

Ревень используют в основном для приготовления компотов, киселей и пирогов. Сладкие блюда из ревеня входят в национальные кухни немцев, датчан, шведов, эстонцев, латышей. Но из этого растения можно делать самые разнообразные блюда: салаты, гарниры к мясу и рыбе, пряные соусы – чатни и релиши. Хорош ревень в окрошках и свекольниках. Кроме того, что ревень успешно используют в компотах, из него принято делать вино (напоминающее по вкусу шабли), пиво (пикантный напиток) и квас. В блюдах ревень отлично сочетается с яблоками, клубникой, персиками, грушами, ягодами, имбирем.

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