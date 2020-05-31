Ученые назвали продукты, которые ускоряют старение организма: список

В то ырмя, как эксперты рассказали, какие три продукта наиболее полезны для красоты волос и ногтей, ученые озвучили список продуктов, которые ускоряют процессы старения.

Вредная пища входит в рацион многих украинцев и от нее желательно избавиться. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от колбас, сосисок, пиццы, полуфабрикатов и газировки. Также следует отказаться от еды с содержанием консервантов и красителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

Исследователи рекомендуют отказаться от употребления котлет из бургеров, хлебобулочных изделий, молочных коктейлей, кукурузных хлопьев с сахаром, десертов. В такой еде совсем мало клетчатки и витаминов, а вот вредных компонентов,напротив, много.

У человека, питающегося такой едой, укорачиваются концевые участки хромосом - теломеры. Они выполняют защитную функцию и отвечают за процессы старения организма человека.

С возрастом теломеры уменьшаются и по естественным причинам, однако употребление продуктов с высокой степенью обработки значительно активизируют этот процесс.

Испанские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие около 900 человек возрастом от 57 до 91 года. Целью исследований был анализ связи между рационом и длиной теломеров. Оказалось, что у тех, кто питался в день тремя порциями ультраобработанных продуктов, риск укорачивания теломеров возрастал вдвое.

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