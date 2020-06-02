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  • Нормализует уровень сахара в крови и укрепляет сосуды. Диетолог рассказала, в чем польза брокколи и как ее готовить
02 июня 2020, вторник, 12:34 496
Lifestyle 2020-06-02T12:34:59+03:00
Українські Новини
Нормализует уровень сахара в крови и укрепляет сосуды. Диетолог рассказала, в чем польза брокколи и как ее гот

Нормализует уровень сахара в крови и укрепляет сосуды. Диетолог рассказала, в чем польза брокколи и как ее готовить

Елена Новикова
Овощи, Вред, Капуста, польза, Полезные свойства, способ приготовления, сезонные овощи, Брокколи, Полезные свойства брокколи

В магазинах и на рынках цены на брокколи, которая внешне похожа на не менее полезную цветную капусту, снижаются. О пользе, а также о том, как правильно приготовить брокколи, рассказала диетолог Светлана Фус.

По словам диетолога, брокколи богата калием, кальцием, солями фолиевой кислоты. Кроме того, она содержит антиоксиданты, бета-каротин, селен, витамины С и К.

Полезные свойства брокколи

  • Регулярное употребление брокколи укрепляет стенки кровеносных сосудов, поэтому полезно для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
  • Она богата клетчаткой, которая очищает кишечник и стабилизирует его работу, избавляя от запора.
  • Нормализует уровень сахара в крови и может разнообразить рацион людей с заболеваниями жкт, сахарным диабетом.
  • Как и все крестоцветные содержит струмогенные вещества, которые снижают усвоение йода. Поэтому употреблять ее лучше в приготовленном виде.

Способ приготовления

Для того, чтобы сохранить максимальное количество полезных свойств этого овоща, отваривать брокколи нужно в подсоленной воде не более двух минут. Или приготовить на пару - такой способ позволяет сохранить в ней на 40% больше полезного.

Брокколи можно использовать как ингредиент в супах, соусах для пасты, пирогах, омлетах, овощных гарнирах.

 Ранее Українські Новини рассказывали о полезных свойствах редиса и малины.

Кроме того, рассказывали о том, какие продукты ускоряют старение организма.

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