Нормализует уровень сахара в крови и укрепляет сосуды. Диетолог рассказала, в чем польза брокколи и как ее готовить

Нормализует уровень сахара в крови и укрепляет сосуды. Диетолог рассказала, в чем польза брокколи и как ее гот

В магазинах и на рынках цены на брокколи, которая внешне похожа на не менее полезную цветную капусту, снижаются. О пользе, а также о том, как правильно приготовить брокколи, рассказала диетолог Светлана Фус.

По словам диетолога, брокколи богата калием, кальцием, солями фолиевой кислоты. Кроме того, она содержит антиоксиданты, бета-каротин, селен, витамины С и К.

Полезные свойства брокколи

Регулярное употребление брокколи укрепляет стенки кровеносных сосудов, поэтому полезно для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Она богата клетчаткой, которая очищает кишечник и стабилизирует его работу, избавляя от запора.

Нормализует уровень сахара в крови и может разнообразить рацион людей с заболеваниями жкт, сахарным диабетом.

Как и все крестоцветные содержит струмогенные вещества, которые снижают усвоение йода. Поэтому употреблять ее лучше в приготовленном виде.

Способ приготовления

Для того, чтобы сохранить максимальное количество полезных свойств этого овоща, отваривать брокколи нужно в подсоленной воде не более двух минут. Или приготовить на пару - такой способ позволяет сохранить в ней на 40% больше полезного.

Брокколи можно использовать как ингредиент в супах, соусах для пасты, пирогах, омлетах, овощных гарнирах.

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