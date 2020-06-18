Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине

В Украине снова выросли цены на клубнику – наиболее массовую в данный момент ягоду на рынке, цены на черешню и абрикосы продолжают держаться, тогда как малина и ежевика - стали дешеветь. Об этом сообщает east-fruit.com.

Ухудшение погоды в центральных областях ухудшило также качественные показатели земляники и снизило предложение, что повлияло и на цены. За ягоду невысокого качества в центральных регионах сейчас просят от 45 грн/кг ($1,7 доллара США за кг) при отгрузке с поля, а мелким оптом продают землянику садовую по цене от 60 до 80 грн/кг ($2,2-3,0).

В южных регионах земляника стоит от 60 до 90 грн/кг ($3,0-3,4). В западных регионах сейчас в хозяйствах покупают землянику по 50-70 грн/кг ($1,9-2,6), а на оптовых рынках она стоит в среднем на 5-10 грн/кг дороже.

Малина и ежевика за последние два дня подешевели в среднем на 50 грн/кг ($1,9), но их предложение остается очень малообъемным. Малину сейчас можно купить мелким оптом по 200 грн/кг ($7,4), а ежевику – в среднем по 150 грн/кг ($5,6).

Голубика остается очень дорогой. Сейчас ее можно купить в среднем по 300 грн/кг ($11,1) мелким оптом, но предложение быстро растет, поэтому уже есть первые предложения ягоды не самого высокого качества по цене 200 грн/кг. Еще два дня назад голубику украинского производства продавали, как правило, по 400 грн/кг ($14,9).

Есть на оптовых рынках уже и красная смородина и крыжовник. Чены на них формируются приблизительно на одинаковом уровне – от 70 до 80 грн/кг ($2,6-3,0) при реализации мелким оптом и немного дешевле на условии самовывоза из хозяйства.

Что касается жимолости, то ее предложение остается малообъемным. Средняя цена реализации жимолости мелким оптом колеблется в районе 300 грн/кг. В некоторых супермаркетах розничная цена на жимолость уже опустилась до 320 грн/кг (39,9 грн за 125 граммов). Однако ягоды в этом году, вероятнее всего, будет немного, и вряд ли цена очень сильно снизится.

Косточковые фрукты: черешня, вишня и абрикос держатся в цене, т.к. в этом году Украина потеряла основную часть урожая вследствие заморозков.

Черешню продают, как правило, по 50 грн/кг ($1,9), хотя черешня диаметром более 28мм и с высокими качественными параметрами, а также в хорошей упаковке, может продаваться и по 90 грн/кг ($3,4). Вишня стоит в среднем 30-40 грн/кг ($1,1-1,5), а абрикос – 30-50 грн/кг ($1,1-1,9). При этом на этой неделе цены на абрикос начали расти.

Слива пока еще не дозрела, поэтому на рынке появляются лишь единичные предложения импортной сливы. Также в Украину импортируется абрикос из Узбекистана, Турции и Испании. При этом цены на него сопоставимы с ценами на украинскую продукцию, а качественные параметры, зачастую, выше.

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