Чем полезна цветная капуста и кому нельзя ее употреблять

На прилавках магазинов и рынков появились ранние сезонные овощи, среди которых огурцы, помидоры, салат, капуста, а также эксперты рассказали, где больше всего скапливается нитратов в этих продуктах. Кроме вредных, сезонные овощи, в частности – цветная капуста, обладает рядом полезных веществ, а также является диетическим продуктом, передают Українські Новини.

На прилавках среди многих овощей, одним из популярных является цветная капуста. Овощ богат витаминами и веществами, которые полезны для организма. Нто для начало, нужно научиться правильно выбирать этот овощ. При выборе цветной капусты особое внимание надо уделять ее внешнему виду.

Как правильно выбирать цветную капусту

На поверхности листьев или соцветий цветной капусты не должно быть грязи, налета, пятен неизвестного происхождения или следов механических повреждений, а кочан должен быть целым и абсолютно чистым.

Соцветия может быть белого цвета или иметь слабо выраженный желтоватый оттенок.

Соцветия должны максимально плотно прилегать друг к другу.

Цветная капуста должна быть плотной и упругой, это касается соцветий, листьев и стеблей.

Вес овоща должен соответствовать его размера: слишком легкая цветная капуста может быть выращена ускоренными темпами с помощью химикатов, сочности в соцветиях не будет.

Соцветия качественной цветной капусты не должны быть повреждены.

Окраска соцветий цветной капусты должна быть равномерной независимо от сорта.

Если между соцветий видно листочки, то они защищают капусту от пересыхания, и она будет сочной

Полезные витамины

Витамин А – один из важнейших витаминов для хорошего зрения.

Витамины группы В – улучшают обменные процессы в клетках и обмен веществ в целом.

Витамин Н – очень редко встречается в естественном виде элемент, который отвечает за обмен белков и жиров в организме, а также способствует укреплению нервной системы.

Витамин Е – один из самых сильных антиоксидантов, которые защищают клеточные мембраны от окисления.

Витамин С в большом количестве – наиболее важный элемент в укреплении иммунной системы.

Витамин U, который тоже содержится далеко не во всех пищевых продуктах, но именно он способствует заживлению язв на стенках желудка.

Кроме витаминов, в цветной капусте содержатся минералы: калий, магний, натрий, кальций, фтор, железо, медь, йод и фосфор.

Кроме того, в этом продукте содержится большое количество клетчатки – очень важной для правильного пищеварения элемента.

Диетологи советуют употреблять цветную капусту людям, у которых работа связана со стрессовыми ситуациями.

Также этот продукт полезен для тех, кто борется с лишним весом. Имеет низкую калорийность в сочетании с сбалансированностью химического состава и наличием клетчатки, цветную капусту считают диетическим продуктом.

Цветная капуста имеет также свойства, которые снижают уровень "плохого" холестерина, способствуют профилактике атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Вред от цветной капусты

Если употреблять цветную капусту в большом количестве, она может стать и вредной для организма.

Капуста противопоказана при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Только в вареном виде и в небольшом количестве можно употреблять людям, страдающим язвенной болезнью и повышенной кислотностью желудка и энтероколитом.

Она может ухудшать состояние здоровья тем, у кого есть заболевания почек и склонность к гипертонической болезни.

Капусту нельзя употреблять, если есть аллергия, или индивидуальная непереносимость этого продукта и повышенная чувствительность организма к какому-либо компоненту состава.

Цветную капусту рекомендуют употреблять в сочетании с другими продуктами, ведь в большом количестве может привести к расстройству желудка.

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