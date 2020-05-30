Клубника сохраняет красоту и молодость. Как отличить сыпь от аллергии и что надо знать о летней ягоде

Клубника может защитить, укрепить иммунную систему и полезна для костей, также может вызвать аллергию и быть опасной для здоровья. Українські Новини собрали полезные и вредные свойства летней ягоды.

Чем полезна клубника

Клубника богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. К примеру, восемь ягод содержат больше витамина С, чем целый апельсин с кожурой. Клубника также содержит витамин К и фолиевую кислоту, много калия и магния. Кроме того, в ягоде содержится много гликозидов – веществ, которые способствуют сохранить молодости и красоту.

Кроме того, оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, нейропротекторное действие. Клубника снижает риск сердечно-сосудистых болезней, а ее компоненты повышают чувствительность клеток к инсулину, улучшают состояние пациентов с метаболическим синдромом и даже снижают риск рака ротовой полости, пищевода и простаты.

Все биологически активные элементы содержит только естественно красная клубника.

Как употреблять клубнику

Перед употреблением ягоды ее нужно мыть, даже если они выглядит чистой. Врачи советуют залить водой с содой (10 г на 1 литр), оставить на 10 минут и откинуть через дуршлаг.

Сейчас невозможно доказать, что органическая клубники значительно лучше выращенной с использованием средств защиты растений и дозированного внесения комплексных удобрений.

Испорченные ягоды не стоит есть, их нужно выбросить.

Если есть склонность к атопическому дерматиту, или даете клубнику ребенку впервые и переживаете, медики рекомендуют приготовить клубничное пюре: прокипятить 10 минут или поставить в микроволновую. За это время витамин С и биологически активные соединения не разрушатся.

Также рекомендуют познакомить детей с клубникой до 3 лет, ведь ранний контакт детей с пищей снижает риск аллергии на нее.

Сыпь от клубники

От употребления летних ягод иногда может появляться сыпь. Однако, нужно различать аллергию на клубнику и атопический дерматит.

Аллергия – это мгновенная или отложенная реакция иммунной системы на определенные молекулы, в данном случае – клубники. В результате появляется зуд, покраснение или отек, иногда покраснение и боль языка, губ, слизистой рта или боль в животе. Около 6-8% детей и 9% взрослых имеют аллергию на клубнику. Аллергия может вызвать анафилактический шок – массивную иммунную реакцию, которая приводит к затруднению дыхания. Если есть подозрение аллергии на клубнику, лучше ее не употреблять.

Атопический дерматит – это хроническое воспалительное высыпание на коже, которое появляется в детстве. Вызвать его могут грибки, бактерии, сухой воздух, стресс или пищевые продукты. У детей до 5 лет атопический дерматит чаще всего провоцируют продукты, а у взрослых – то, что мы вдыхаем.

Наличие атопического дерматита у человека или родственников свидетельствует о высоком риске аллергии. От 20 до 60% людей с атопическим дерматитом имеют аллергию и на клубнику. Поэтому от употребления этих ягод стоит отказаться.

Главные аллергены клубники называются Fra1a. В одних сортах его может быть больше, в других меньше. Его можно обезвредить при нагревании клубничного пюре в течение десяти минут.

Употреблять клубнику беременным и молодым матерям можно, если в них нет аллергии на клубнику.

Как защищают клубнику

Клубнику обрабатывают фунгицидами и инсектицидами. Они делают невозможным возникновение плесени и болезней растений. Однако, нужно пользоваться безопасными, сертифицированными, признанными во всем мире фунгицидами и инсектицидами. Средства защиты растений следует вносить в положенное время и в правильной дозировке. Пестициды со временем разрушаются, и в конечном продукте их будет меньше.

В то время, как в Украине продают канцерогенные, нейротоксические, ядовитые или вредные для гормональной системы средства защиты растений: метил йодид, метилбромид, хлорпикрин (известный как иприт), пираклостробин, в США их пытаются устранить с рынка и запретить.

"Клубничные" болезни

Кроме аллергии, ягоды могут вызвать паразитарные инфекции и гепатит А, если были выращены на загрязненных фекалиями полях или если их собирали больные гепатитом А люди.

Как сообщали Українські Новини, цены на клубнику начали падать, но потом вырастут и будут дороже, чем в прошлом году.

Из-за неблагоприятных погодных условий, в этом году ожидается один из худших урожаев ранней клубники за последние пять лет.