Пенсия перейдет по наследству: какие преимущества у накопительной системы выплат

В то время, как индексацию пенсий хотят проводить ежегодно 1 марта, а новую пенсионную систему в Украине запустят с октября - украинцы должны будут выбирать пенсионные фонды для внесения взносов, а с начала 2021 года начнут копить пенсии, накопительная пенсия может быть передана по наследству.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Тарас Козак в эфире канала "Украина 24".

"Риски (при внедрении накопительной пенсионной системы – ред.) есть, но надо их уменьшить, а не ставить за основу для запрета накопительной системы. Солидарная система, как мы видим, не способна обеспечить пенсионеров более-менее нормальной пенсией, которая сегодня составляет от 2 до 3 тыс. гривень, это смех сквозь слезы", — сказал он.

Эксперт объяснил плюсы накопительной системы.

"Надо идти путем, которым идет весь мир - это накопительная пенсия, пока гражданин работает, накапливает часть доходов на индивидуальный пенсионный счет. Когда уходит на пенсию - начинает пользоваться этими средствами. Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят по наследству.

Кроме социальной стороны это еще и финансовый ресурс, потому что накопительные средства – это так называемые длинные деньги, которые десятилетиями будут работать на экономику Украины, это огромные деньги, миллиарды гривен", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, министерство социальной политики обсудило с миссией Международного валютного фонда (МВФ) реформирование пенсионной системы.

Также в Украине с 1 мая началась индексация пенсий: более 8 млн пенсионеров повышенную пенсию, а несколько миллионов человек индексация не затронет.

Тем временем, через месяц в Украине повысят пенсию. Чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату