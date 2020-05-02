подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты
02 мая 2020, суббота, 06:14 443 Инфографика
Экономика 2020-05-02T06:14:01+03:00
Українські Новини
Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты

Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Повышение пенсий, индексация пенсий, Финансирование пенсий
Пенсия. Фото: pixabay.com
Пенсия. Фото: pixabay.com

Пенсионный фонд Украины в мае будет выплачивать проиндексированы пенсии.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2020 № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" Пенсионным фондом Украины проведена индексация пенсий с 1 мая", - говорится в нем.

Так, в ПФУ объяснили, что пенсии были перечислены с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий в размере 1,11. Согласно упомянутому решению правительства, размер повышения в результате перерасчета не может быть менее 100 гривен.

Инфограифка: ПФУ Инфографика: ПФУ

Кроме того, учтено, что размер пенсионных выплат у пенсионеров, назначенных согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которые имеют необходимый страховой стаж (35 лет мужчины и 30 лет женщины), не может быть ниже 2100 гривен.

Пересчет проведен автоматически (без личных обращений) 9,9 миллиона пенсионеров. Размер пенсий повышен для 8,36 миллиона человек. Средний размер повышения - 259,41 гривен.

Выплата проиндексированных пенсий будет проводиться с 4 мая 2020 в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через АО "Укрпочта

Также в ПФУ отметили, что в личных кабинетах веб-портал электронных услуг проиндексированный размер пенсии будет отображаться с 1 мая.

Как сообщали Українські Новини, пенсионный фонд начал финансировать пенсии за май.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. 

Больше новостей о: Пенсионный фонд ПФУ Пенсия Повышение пенсий индексация пенсий Финансирование пенсий

С 4 мая украинцам начнут выплачивать проиндексиров...
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за май...
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн ч...
В мае украинцам увеличат пенсии: стала известна ми...
Уголовная ответственность и первые нарушения: как начали работу рынки в Украине
В Офисе президента рассказали, когда могут открыть метро
Новости
Количество заболевших коронавирусом возрастает. Данные на 2 мая 08:12
Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты 06:14 Инфографика
Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели 06:00
Авиакатастрофа под Днипром. Фото: ГосЧС
Под Днипром разбился 4-местный самолет, есть погибшие 23:55
Халява: игру Deus Ex GO бесплатно раздают в Google Play и App Store 23:25
больше новостей
В Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020 11:34
С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения 06:00
В Киевской области зафиксировали 664 случая коронавируса. Статистика по районам 13:30
Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели 06:00
Окружной админсуд Киева признал, что Генпрокуратура и НАБУ незаконно открыли дело против Писарука, - СМИ 08:53
больше новостей
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко с семьей. Скриншот видео Facebook Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс ответил на угрозы уголовными делами за послабление карантина 15:50
С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения 06:00
Как подать документы в вузы: в Минобразования разъяснила абитуриентам процедуру 06:50
больше новостей
В Киеве медики устроили бойкот из-за низкой зарплаты и работы с пациентами с подозрением на Covid-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok