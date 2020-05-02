Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты

Пенсионный фонд Украины в мае будет выплачивать проиндексированы пенсии.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2020 № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" Пенсионным фондом Украины проведена индексация пенсий с 1 мая", - говорится в нем.

Так, в ПФУ объяснили, что пенсии были перечислены с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий в размере 1,11. Согласно упомянутому решению правительства, размер повышения в результате перерасчета не может быть менее 100 гривен.

Инфографика: ПФУ

Кроме того, учтено, что размер пенсионных выплат у пенсионеров, назначенных согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которые имеют необходимый страховой стаж (35 лет мужчины и 30 лет женщины), не может быть ниже 2100 гривен.

Пересчет проведен автоматически (без личных обращений) 9,9 миллиона пенсионеров. Размер пенсий повышен для 8,36 миллиона человек. Средний размер повышения - 259,41 гривен.

Выплата проиндексированных пенсий будет проводиться с 4 мая 2020 в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через АО "Укрпочта

Также в ПФУ отметили, что в личных кабинетах веб-портал электронных услуг проиндексированный размер пенсии будет отображаться с 1 мая.

Как сообщали Українські Новини, пенсионный фонд начал финансировать пенсии за май.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд.