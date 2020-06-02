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02 июня 2020, вторник, 14:55 3105
Финансы 2020-06-04T04:00:32+03:00
Українські Новини
Индексацию пенсий хотят проводить ежегодно 1 марта

Индексацию пенсий хотят проводить ежегодно 1 марта

Кира Молчанова
МВФ, Пенсионная реформа, индексация пенсий, пенсии в Украине
Пенсия. Фото: Pixabay
Пенсия. Фото: Pixabay

Министерство социальной политики обсудило с миссией Международного валютного фонда (МВФ) реформирование пенсионной системы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, передают Українські Новини.

"1 июня 2020 года специалисты Минсоцполитики под председательством министра социальной политики Марины Лазебной обсудили с миссией МВФ в Украине реформирование пенсионной системы",- говорится в нем.

Отмечается, что стороны обсудили потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат для роста финансовой стабильности солидарной пенсионной системы.

Также обсудили реализованные шаги в реформировании ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте 80+, планы по продлению их в 2021 году и введение ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.

Лазебная подчеркнула необходимость с 2021 года восстановить законодательно 1 марта, как дату для проведения ежегодной индексации пенсий.

По ее словам, это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы.

Специалисты миссии МВФ, в свою очередь, отметили, что поддерживают такую ​​инициативу и считают ее важной.

Участники встречи также обсудили состояние законодательных инициатив по введению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности.

По его словам, МВФ поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена и была эффективной, а не свернулась через определенное время.

Кроме этого, на встрече обсудили предложения Минсоцполитики по замене механизма возмещения работодателями Пенсионному фонду расходов по выплате пенсий, на льготных условиях, на уплату работодателями повышенного взноса.

Специалисты миссии МВФ поддержали необходимость такой замены механизма финансирования досрочного выхода на пенсию работников вредных профессий, подчеркнув, что механизм, который существует сейчас, не имеет перспектив.

Участники встречи договорились продолжать профессиональный обмен опытом для обеспечения повышения уровня жизни людей.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 году для пенсионеров старше 75 лет.

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