Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты

В то время как министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать прибавку к пенсии около 500 грн, а также с мая правительство проиндесировало выплаты для почти 10 млн пенсионеров, и более чем 8 млн – получили надбавки, с 1 июля каждый год в Украине повышается размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Как результат - вырастут и пенсионные выплаты.

В частности, пенсии в Украине уже с 1 июля повысят некоторым категориям пенсионеров. Повышение коснется тех украинцев, которых обошла стороной майская индексация, и кто получает минимальную пенсию.

В частности, дополнительную 131 гривну получат те пенсионеры, не наработали достаточно стажа до выхода на пенсию, но уже находятся в пенсионном возрасте. Также надбавку получат и те украинцы, которые имеют стаж более 30 лет у женщин, и более 35 лет у мужчин.

Ежегодно в Украине с 1 июля повышается размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В связи с этим растет и размер пенсии. Ранее в Пенсионном фонде анонсировали, что размер минимальной пенсии в этом году вырастет на 74 гривны - до 1712 гривен. А всего минимальную пенсия в Украине получают на сегодняшний день около 80 000 пенсионеров.

Следующее повышение выплат пенсионерам ожидается в декабре. Зимой планируется повысить пенсии еще на 57 гривен - до 1769 гривен. Надбавку получат те же категории пенсионеров, и в июле.

Кроме того, каждый пенсионер, имеющий стаж более 35 лет, получит за каждый сверхнормативный год 1% надбавки от минимальной пенсии. С июля такая надбавка составит 17,12 грн, а с декабря 17,69 грн.

В июле и в декабре выплаты повысят и тем гражданам, пенсия которых выше 4778 грн.

Как сообщали Українські Новини, в Украине с 1 мая началась индексация пенсий, а выплаты в течение 2020 года должны повысить еще несколько раз.

Тем временем, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату.