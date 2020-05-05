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05 мая 2020, вторник, 05:00 40 Инфографика
Финансы 2020-05-05T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трудовой стаж не главное: названы условия, как получить высокие выплаты в Украине

Трудовой стаж не главное: названы условия, как получить высокие выплаты в Украине

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Повышение пенсий, индексация пенсий, пенсии в Украине, трудовой стаж
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату.

Все пенсии в Украине начисляются по формуле расчета выплат, согласно которой можно посчитать, сколько будут получать люди при выходе на заслуженный отдых, пишет Обозреватель. 

Итак, все пенсии украинцев считают по формуле:

средняя зарплата по стране за три года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%;

Для примера, в 2019-м при расчете пенсии учитывали среднюю зарплату по стране в размере 6188,89 грн. Предположим, что на пенсию выходил украинец с 26 годами стажа и зарплатой, которая составляла 90% средней. В таком случае размер пенсии по формуле составит всего 979,2 грн (4188 × 0,9 × 26 × 1%). Выплату автоматически "дотянут" до минимальной. Сейчас это 1638 грн.

Перерасчет пенсий в мае. Инфографика: ПФУ Перерасчет пенсий в мае. Инфографика: ПФУ

В рамках индексации пенсию повысят на 11%. Но не 1638 грн (с учетом доплаты до размер минимальной), а выплату по формуле – то есть 979,2 грн плюс 11%. Это будет 1087 грн, что все равно меньше минимальной выплаты. Поэтому даже после индексации в мае такой пенсионер продолжит получать свои 1638 грн.

Хорошая новость ждет тех, кто выполнил полное требование по стажу. Для женщин это 30 полных лет, а для мужчин – 35 лет. Для них с 1 мая минимальная пенсия составит 2100 грн.

Возраст выхода на пенсию и стаж работы.Возраст выхода на пенсию и стаж работы.

Как сообщали Українські Новини, выплата проиндексированных пенсий будет проводиться с 4 мая 2020 в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через АО "Укрпочта.

Также в ПФУ отметили, что в личных кабинетах веб-портал электронных услуг проиндексированный размер пенсии будет отображаться с 1 мая.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. 

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