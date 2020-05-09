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09 мая 2020, суббота, 05:40 3295 Инфографика
Финансы 2020-05-09T05:40:01+03:00
Українські Новини
Индексация пенсий: как самому подсчитать, на сколько увеличатся выплаты

Индексация пенсий: как самому подсчитать, на сколько увеличатся выплаты

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Повышение пенсий, индексация пенсий, выплата пенсий, пенсии в Украине
Пенсии. Фото:forbes.net.ua
Пенсии. Фото:forbes.net.ua

В Украине с 1 мая началась индексация пенсий: более 8 млн пенсионеров повышенную пенсию,  а несколько миллионов человек индексация не затронет. Однако выплаты увеличатся на разные суммы. В частности, размер повышений зависит от категории пенсионеров. Для некоторых граждан перерасчет может значительно отразиться на сумме пенсионных выплат, в то время, как увеличение пенсии для других украинцев может быть совсем незначительным.

Узнать на сколько вырастут выплаты можно на конкретных примерах, сообщает газета "Пенсионный курьер".

Так, после индексации в мае увеличится пенсия лица с инвалидностью II группы вследствие заболевания (увечья), полученного во время прохождения срочной военной службы.

В конкретном примере, если коэффициент заработка составляет 1,89522, то размер пенсии до 01.05.2020 считаем при помощи следующей формулы:

3764,40 грн х 1,17 х 1,89522 х 60% = 5008,33 грн.

Размер пенсии после 01.05.2020 считаем следующим образом:

3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 1,89522 х 60% = 5559,25 грн.

В результате индексации размер пенсии увеличился на 550,92 грн.

Другой пример - мужчина получает пенсию по возрасту с 2013 года, имеет 37 лет страхового стажа.

Коэффициент заработка, на основе которого определен размер его пенсии, составляет 2,22000.

С марта 2019 размер пенсии был определен с применением средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, исчисленной как средний показатель по 2014-й, 2015-й и 2016 годы (3764,40 грн), увеличенной на 1 , 17 и величины оценки одного года страхового стажа в размере 1% (коэффициент стажа - 0,37000).

Размер пенсии до 01.05.2020:

 3764,40 грн х 1,17 х 2,22000 х 0,37000 = 3617,73 грн.

32,76 грн - доплата за два года страхового стажа свыше 35 лет (1638 грн х 2%).

Общий размер пенсии - 3650,49 грн.

Размер пенсии с 01.05.2020:

3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 2,22000 х 0,37000 = 4015,68 грн.

32,76 грн - доплата за два года страхового стажа свыше 35 лет (1638 грн х 2%).

Общий размер пенсии - 4048,44 грн.

В результате майского перерасчета размер пенсии увеличится на 397,95 грн.

Также вырастут выплаты у женщины, которая получает пенсию по возрасту и имеет 30 лет страхового стажа.

Коэффициент заработка, на основе которого определен размер ее пенсии, составляет 1,95156.

С марта 2019 размер пенсии определены с применением средней заработной платы 3764,40 грн, увеличенной на 1,17, и величины оценки одного года страхового стажа в размере 1% (коэффициент стажа - 0,30).

Размер пенсии до 01.05.2020:

 3764,40 грн х 1,17 х 1,95156 х 0,30 = 2578,60 грн.

Повышение размера пенсии в размере 15% за более поздний выход на пенсию - 386,79 грн (2578,60 грн х 15%).

Общий размер пенсии после перерасчета - 2965,39 грн.

Размер пенсии с 01.05.2020:

 3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 1,95156 х 0,30 = 2862,25 грн.

Повышение размера пенсии в размере 15% за более поздний выход на пенсию - 429,34  грн (2862,25 грн х 15%).

Общий размер пенсии после перерасчета - 3291,59 грн.

В результате майского перерасчета размер пенсии увеличился на 326,20 грн.

Индексация пенсий в мае-2020. Индексация пенсий в мае-2020.

Кроме того, поднимут и спецпенсии, которые подлежат перерасчету в части определения размера пенсии, исчисленной в соответствии с Законом 1058.

Если размер пенсии, исчисленный в соответствии с этим Законом , будет больше размер пенсии, исчисленный в соответствии с спецзакон, осуществляется автоматическое, без обращения лица, перевод на пенсию на условиях, предусмотренных Законом 1058, по материалам пенсионных дел.

В дальнейшем такие лица в любое время могут обратиться в органы Пенсионного фонда для перевода на пенсию / ежемесячное пожизненное денежное содержание по нормам спецзакон с установлением размера пенсии / ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемого к автоматическому переводу. Перевод состоится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило соответствующее заявление.

Стоит напомнить, что после перерасчета размер пенсии не может превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, на сегодня составляет 16 380 грн.

Как сообщали Українські Новини, в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии.

В то время, как чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату, в Украине пенсионерам проводят ежегодныю индексацию выплат. Ее обещали провести с марта, однако затем перенесли эту дату на 1 мая. Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию,  а несколько миллионов человек индексация не затронет

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