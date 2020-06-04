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04 червня 2020, четвер, 05:30 12
Фінанси 2020-06-04T09:31:26+03:00
Українські Новини
Пенсія перейде у спадок: які переваги у накопичувальної системи виплат

Пенсія перейде у спадок: які переваги у накопичувальної системи виплат

Надежда Комендантова
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Пенсійна реформа. Фото:forbes.net.ua
Пенсійна реформа. Фото:forbes.net.ua

Українці повинні будуть обирати пенсійні фонди для внесення внесків, а з початку 2021 року почнуть збирати пенсії, накопичувальна пенсія може бути передана у спадок в той час, як індексацію пенсій хочуть проводити щорічно 1 березня.  

Про це розповів інвестиційний банкір Тарас Козак в ефірі каналу "Україна 24".

"Ризики (при впровадженні накопичувальної пенсійної системи – ред.) є, але їх треба зменшити, а не ставити за основу для заборони накопичувальної системи. Солідарна система, як ми бачимо, не здатна забезпечити пенсіонерів більш-менш нормальною пенсією, яка сьогодні становить від 2 до 3 тис. гривень, це сміх крізь сльози", — сказав він.

Експерт пояснив плюси накопичувальної системи.

"Треба йти шляхом, яким іде весь світ - це накопичувальна пенсія, поки громадянин працює, накопичує частину доходів на індивідуальний пенсійний рахунок. Коли йде на пенсію - починає користуватися цими коштами. Якщо раптом громадянин не дожив, то, на відміну від солідарної пенсії, яка зникає, ці кошти переходять у спадщину.

Крім соціального боку, це ще й фінансовий ресурс, тому що накопичувальні кошти – це так звані "довгі" гроші, які десятиліттями будуть працювати на економіку України, це величезні гроші, мільярди гривень", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини,  влітку в Україні палнують підвищити пенсії.

Понад 8 млн пенсіонерів в травні отримали підвищену пенсію.

Раныше президент Володимир Зеленський прогнозував надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів старших за 75 років.

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