Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит

В то время, как индексации пенсий в 2020 больше не будет, но выплаты повысят еще дважды, в Украине готовят быстрый запуск накопительных пенсий — уже с октября этого года украинцы должны будут выбирать пенсионные фонды для внесения взносов, а с начала 2021 года начнут копить пенсии.

Соответствующие нормы прописаны в новом законопроекте от Минсоцполитики, пишет "Страна".

Правда, нововведения коснутся не всех. Копить себе на пенсии пока предлагают только гражданам не старше 35 лет из числа списка претендентов на льготные пенсии.

Речь идет о так называемых списках №1 и №2. В них входят, те, кто трудится на вредных и тяжелых производствах, в частности, металлурги, шахтеры, работники ферросплавы и трубных предприятий, энергетики, химпрома и др. Всего в перечне более сотни различных специальностей. Остальные украинцы могут присоединиться к программе на добровольных условиях.

Стоит отметить, что это далеко не первая попытка запустить накопительные пенсии. "Страна" уже писала о законопроекте №2683 "Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении". Его подали еще в прошлом году , но до сих пор так и не приняли — в проливном комитете еще прорабатывают спорные моменты, а их немало. Поэтому проект "завис" в парламенте.

Между тем, в начале мая ряд профильный профсоюзов и объединения работодателей обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ускорить запуск накопительного пенсионного обеспечения. В идеале, она должна заработать уже со следующего года, — говорится в обращении.

"Не мытьем, так катанием. Не получается запустить накопительную систему на всю страну, так пытаются "выдернуть" десятки профессий и поэкспериментировать на них", - говорит экономист Виктор Скаршевский.

Новый проект представляет собой не отдельный документ на тему накопительного пенсионного обеспечения, а свод правок в действующее законодательство. И, судя по всему, его будут активно продвигать. Ведь традиционная система пенсионного обеспечения в Украине дала сбой. Дыра в Пенсионном фонде превысила 200 млрд гривен, при этом ПФ все чаще "перехватывает" у Госказначейства. То есть, уже сейчас денег а выплаты хватает с трудом.

Работодатели устали от льготников

Напомним: на льготные пенсии в Украине могут претендовать граждане, которые заняты на тяжелом и вредном производстве.

Есть два списка с указанием отраслей и конкретных специальностей, представители которых имеют право на льготы. Всего в них больше сотни специализаций в химпроме, металлургии, нефтегазовом комплексе и пр. Более детально с этими списками можно ознакомиться здесь. Указанные в списках работники имеют право на более ранний выход на пенсию (по выслуге лет) и увеличенные выплаты.

Скажем, чтобы выйти на пенсию по льготному списку №1 в 50 лет, нужно отработать на вредном производстве от 7,5 лет (для женщин) до 10 лет (для мужчин. Для списка №2 такой стаж должен составлять 12 лет.

"Эти пенсии выплачиваются из Пенсионного фонда, но всю сумму плюс стоимость доставки пенсий ПФ компенсируют работодатели, на которых пенсионер заработал вредный стаж. К примеру, если человек проработал на тяжелом производстве 12 лет, 5 лет на одном предприятии и еще 7 лет на другом, то и затраты на пенсию делятся между этими предприятиями пропорционально", — пояснил нам руководитель управления соцстрахования и пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

Правда, работодатели платят не всю сумму, а только за льготный период. То есть, если, человек выходит на пенсию по выслуге лет в 50 лет, а по действующему пенсионному законодательству пенсионный возраст 60 лет, то работодателе выплачивает в ПФ расходы на пенсии за 10 лет, — пояснил глава Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

Но аккуратно платят далеко не все предприятия. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, задолженность по компенсации затрат на выплату и доставку льготных пенсий перед ПФ на 1 апреля этого года составила 14,5 млрд гривен. Причем, долги работодателей растут со скоростью примерно 2 млрд в год. В прошлом году дыра в бюджете льготных пенсий превысила 23%.

Чтобы платить льготникам вовремя, ПФ вынужден постоянно "одалживать" в госбюджете. И, если ситуация не изменится, есть риск, что льготные пенсии уже вскоре станут обычными, то есть, работникам вредных производств могут даже урезать пенсии. Как указано в пояснительной записке, они "находятся под постоянным риском уменьшения пенсионных выплат из-за возможного недофинансирования и пересмотра условий получения льготной пенсии".

Но дело не только в пенсионерах. Существующая система явно не устраивает работодателей (а это крупные промышленники и ФПГ). Ведь им приходится платить ЕСВ (22% от размера зарплаты сотрудника) и дополнительно — пенсии бывшим работникам.

"Есть случаи, когда численность пенсионеров, которым предприятие компенсирует льготные пенсии, значительно превышает штатное количество работников, а сумма сопоставима с объемами производства. Такая ситуация создает финансовые проблемы на предприятиях, не позволяет наращивать объемы производства, повышать зарплаты. Как следствие, приводит к банкротству предприятий, потере рабочих мест и снижению налоговых поступлений", — описывают в пояснительной записке тяготы работодателей.

"Некоторых предприятий уже вообще нет, а льготники за ними еще числятся. На других есть по 200-400 пенсионеров, за которых нужно регулярно платить", — пояснил Мирошниченко.

С учетом кризиса в отечественной экономике и затяжного спада в промышленности, который начался еще раньше, бизнес попросту хочет сбросить балласт — и в идеале платить страховые взносы только за реально работающих на предприятии. Сразу сделать это, конечно не удастся, ведь нужно содержать существующую армию пенсионеров. Но если сейчас открыть индивидуальные пенсионные счета для работников, к тому времени, когда они выйдут на пенсию, вопрос будет решен.

Но при этом выиграют не все. "Преимущества получат давно работающие предприятия, у которых много пенсионеров. А на сравнительно новые производства с молодыми трудовыми коллективами, нагрузка, наоборот, вырастет", - говорит Виктор Скаршевский.

Три пенсионных программы

Новый законопроект нацелен исключительно на граждан, которым на момент вступления закона в силу (с 1 января 2021 года) еще не исполнится 35 лет. То есть, на тех, у кого остается время, чтобы накопить на более-менее приличную пенсию.

Всего будет три пенсионных программы.

Программа №1 рассчитана на работников, которые заняты полный рабочий день (не менее 80% времени) на работах с особо тяжелыми и вредными условиями (по списку №1). По этой программе человек может рассчитывать на выплаты при достижении 50 лет.

Программа №2 прописана для работников из льготного списка №2, а также трактористов-машинистов сельхозпредприятий, машинистов строительных и грузовых машин, работник текстильных производств, водителей городского пассажирского транспорта, доярок, свинарок.

Она дает право на получение пенсионных выплат с 55 лет.

Программа №3 — для "добровольцев". Она позволяет копить себе на пенсии, но не самостоятельно, а по условиям коллективных договоров с работодателями. Выплаты начинаются с 55 лет.

Важный нюанс — с работников не будут взиматься пенсионные взносы. Платить станут только работодатели.

Для этого им увеличат ЕСВ — на 3-15% в зависимости от специальностей застрахованных лиц (для самых вредных специальностей, скажем, шахтеров — на 15%, для менее вредных на 7%, для наименее вредных, скажем, свинарок, доярок и др. — на 3%). То есть, работодатели будут платить ЕСВ не 22%, как сейчас, а 25-40%.

В случае с пенсионной программой №3, для добровольных участников, процент повышения ЕСВ будет отдельно оговариваться в коллективных договорах.

Увеличенный ЕВС будет централизованно поступать в Пенсионный фонд, и уже оттуда распределяться — часть останется в государственном ПФ, а часть поступит на индивидуальные пенсионные счета в негосударственные ПФ.

Их можно будет выбрать, или же, если выбора не сделать, проведут автоматическое распределение. При этом, скорее всего, работники "выберут" тот ПФ, на который им укажет работодатель. А это может быть близкая к предприятию структура. По крайней мере сейчас накопительной страхование в отдельных компаниях идут именно по такому принципу. Свои ПФ имеют, к примеру, Администрация морских портов Украины, Профсоюз железнодорожников (ПФ "Вертикаль") и др.

То есть, предлагается такой же принцип, как и в медицине — "деньги ходят за пенсионером".

Но, как и в случае с медреформой, есть свои нюансы. Работодатель будет отчислять средства на индивидуальный пенсионный счет ровно до тех пор, пока человек трудится на вредном производстве.

А если он уволится, а пенсионный договор досрочно будет расторгнут, то деньги на счете заморозят. И получит человек ровно столько, сколько будет накоплено. Скажем, если шахтер с зарплатой в 15 тысяч гривен проработает 5 лет, работодатель перечислит на его индивидуальный пенсионный счет 135 тысяч гривен. Человек сможет выйти на "обычную" пенсию плюс получить эти накопления.

Если разбить их на 10 лет, то можно ежемесячно получать по 1125 гривен или же взять всю сумму сразу.

Но работодатель больше не будет компенсировать Пенсионному фонду содержание своих бывших работников.

Проверка не вредность

По расчетам, которые приводятся в пояснительной записке к законопроекту, по действующей системе работодатели перечислят в ПФ за ближайшие пять лет 31,9 млрд гривен. По новому закону, если его примут, Пенсионный фонд недополучит почти 6 млрд — от работодателей в "общий котел" поступит всего 26 млрд. Но еще 15,6 млрд пойдет на накопительные пенсии. То есть, по итогу работодатели заплатят больше поти на 10 млрд гривен.

Стаж для выхода на пенсию. Коллаж 24.ua

При этом непонятно как быть с дырой в ПФ в 6 млрд. Работодатели получат рассрочку на долги перед ПФ на 60 месяцев, то есть, на пять лет. Если предприятия вернут хотя бы половину долгов, то получится еще 6,7 млрд гривен. Что и позволит сбалансировать Пенсионный фонд, — отмечается в пояснительной записке. Но не факт, что эти долги в итоге удастся выбить. То есть, для Пенсионного фонда возникает дополнительные риск, - говорит Скаршевский.

Понадобится дополнительной финансиование и из госбюджета. До полного перехода на накопителные льготные пенсии из бюджета придется потратить до 1,5 млрд гривен, - указано в пояснительной записке.

"То есть, появляются дополнительные риски для ПФ, бюджета и дополнительная нагрузка на многие предприятия", - констатирует Скаршевский.

При этом пока неясно, выиграют ли от нововведений сами пенсионеры.

Пока непонятно как изменятся пенсии, когда станут накопительными.

"Сумма у каждого будет разной, в зависимости от стажа работы на вредном производстве. И сколько за это время работодатель успеет отложить денег на индивидуальный пенсионный счет человека", — пояснил Максимчук.

"Да, пока точно просчитать сложно, но прибавка, если и будет, то скорее всего, небольшая", - отметил Скаршевский.

Плюс - неясно как государство собирается контролировать негосударственные ПФ, которые станут держателями пенсионных средств.

"Как и в прошлых законопроектах, практически отсутствует механизм гарантии возврата средств из негосударственных ПФ", — констатировал глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

То есть, если человек выберет "не тот" Фонд, он может, отработав годы на вредном производстве, по итогу вообще остаться без средств к существованию.

Есть вопросы к управлению пенсионными накоплениями. По данным Администратора пенсионного фонда "Центр персонифицированного учета", по итогам прошлого года, только 2% негосударственных ПФ обеспечили доходность выше 20% годовых, у 11% она колебалась от 0% до 5%, то есть, не перекрывала даже инфляционные потери. А 25% и вовсе сработали в минус — доходность по вкладам ниже 0%.

"Очевидно, что в условиях посткарантинной реальности подход к накопительным пенсиям должен быть пересмотрен в сторону комбинации накоплений и аналога безусловного базового дохода, который должен гарантироваться государством", — считает Забловский. Но будет ли это сделано — большой вопрос.

Работодатели же вообще не против избавиться от льготников.

"Во всем мире рабочие места проходят аттестацию, и, если условия труда вредные или тяжелые, то просто вводится надбавка, а не выход на пенсию по льготам для целых списков профессий, как у нас. В Украине к тем же горнякам причислены специалисты, которые ни разу в своей жизни в шахту не спускались. Тем не менее, имеют право на пенсию по выслуге лет. Мы будем настаивать, чтобы в новом законе появилась норма об аттестации рабочих мест на вредность", — говорит Мирошниченко.

То есть, не исключено, что списки вредных профессий и положенные за них льготы могут основательно почистить.

Напомним, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату, в Украине пенсионерам проводят ежегодныю индексацию выплат. Ее обещали провести с марта, однако затем перенесли эту дату на 1 мая. Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию, а несколько миллионов человек индексация не затронет

Ранее в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии.