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03 июня 2020, среда, 17:59 84
Общество 2020-06-03T19:15:03+03:00
Українські Новини
Летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%

Летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%

Елизавета Кесельман
Украина, коронавирус в Украине, Коронавиурс в Киеве, Летальность от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине по последним данным за сутки количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось на 47%, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине составляет 59,3 человека на 100 тыс. населения, летальность - 3%. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%", - сказано в нем.

Отмечается, что, несмотря на смягчение карантинных ограничений, необходимо соблюдать правила физического дистанциирования и личной гигиены.

Как сообщали Українськi Новини, среди украинского населения 72,5% людей болеют коронавирусом в возрасте от 30 до 69 лет. 

В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых зараженных коронавирусом.

Тем временем, в Украине наступил 84-й день карантина, до конца ограничений осталось 19 дней.

Несмотря на это, 5 областей и Киев не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Тем временем, в ВОЗ объявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине. 

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