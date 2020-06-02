Среди украинского населения 72,5% людей болеют коронавирусом в возрасте от 30 до 69 лет

По последним данным количество больных коронавирусом в Украине составляет 24 340. Тем временем, 72,5% заболевших коронавирусной инфекцией находятся в возрастной группе 30-69 лет. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"Среди тех, у кого подтвержден новый коронавирус, превалируют женщины (57,9%) и люди в возрасте от 30 до 69 лет (72,5%)",– сказано в нем.

При этом самая большая часть заболевших - в возрасте 50-59 лет (21,09%), меньше всего заболевших в возрастной группе до 9 лет (3,60%).

4,8% заболевших - в возрасте 10-19 лет, 10,23% - 20-29 лет, 16,71% - 30-39 лет, 18,9% - 40-49 лет.

Также 15,79% пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте 60-69 лет и 8,87% - в возрасте 70 лет и старше.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 340 до 24 012, количество умерших от заболевания увеличилось на 10 человек до 718.