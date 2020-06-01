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01 июня 2020, понедельник, 13:39 43
Общество 2020-06-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
Киев и 5 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина

Киев и 5 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина

Кира Молчанова
Киев, Львовская область, Волынская область, МОЗ, Черновицкая область, Ривненская область, ослабление карантина
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Пока в Украине медленно снижается количество новых случаев коронавируса, по состоянию на утро 1 июня Киев и 5 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Волынская (14,45 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Львовская (13,54), Ривненская (29,15) и Черновицкая (32,62) области, а также Киев (13,18).

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствует Донецкая область (8,93).

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 1 июня ни в одной области не превышает 50%.

Самый большой этот показатель в Черновицкой (46,09%), Ивано-Франковской (37,90%) и Волынской (37,99%) областях.

В Киеве заполняемость составляет 35,46%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 68,09.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки.

Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии.

Акционерное общество "Укрзализныця" еще не получило решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях.

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