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03 июня 2020, среда, 12:52 12
Мир 2020-06-03T13:00:01+03:00
Українські Новини
В ВОЗ объявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине

В ВОЗ объявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине

Ольга Фандорина
ВОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) видит постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев коронавируса в некоторых странах, в число которых входит Украина и Российская Федерация. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.

Также Ханс Клюге заявил, что что несмотря на снижение числа зараженных по сравнению с апрелем, риск остается высоким.

Клюге отметил, что в некоторых странах ситуация стабилизируется.

"Российская Федерация и Украина выходят на этот путь", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 3 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина (список регионов, не соответствующих критериям, не изменился по сравнению со 2 июня).

В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых зараженных коронавирусом.

Также сообщается, что Украина находится на карантине 84-й день, до конца ограничений осталось 19 дней.

Ранее врачи рассказали, как не заболеть COVID-19 в общественном транспорте.

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