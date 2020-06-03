В ВОЗ объявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) видит постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев коронавируса в некоторых странах, в число которых входит Украина и Российская Федерация. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.

Также Ханс Клюге заявил, что что несмотря на снижение числа зараженных по сравнению с апрелем, риск остается высоким.

Клюге отметил, что в некоторых странах ситуация стабилизируется.

"Российская Федерация и Украина выходят на этот путь", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 3 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина (список регионов, не соответствующих критериям, не изменился по сравнению со 2 июня).

В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых зараженных коронавирусом.

Также сообщается, что Украина находится на карантине 84-й день, до конца ограничений осталось 19 дней.