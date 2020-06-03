В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 2 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 62 человека до 3 133, умерших за минувшие сутки нет.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 62 человека. 10 из них - медики. На сегодня в Киеве 3 133 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет и 3 девочки (5,7 и 10 лет), а также 16 мужчин от 30 до 83 лет и 5 мальчиков (от 3 до 14 лет).

В больницы столицы за последние сутки госпитализированы 13 пациентов.

Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 38 человек.

Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в Соломенском районе - 10, Деснянском - 9, Днепровском и Шевченковском - по 8 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, Украина находится на карантине 84-й день, до конца ограничений осталось 19 дней.

Ранее Минздрав опубликовал рекомендации для проведения ВНО в условиях карантина.