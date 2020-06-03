Количество новых зараженных коронавирусом за сутки резко увеличилось

2 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 483 до 24 822, количество умерших от заболевания увеличилось на 8 человек до 735 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 2 июня выросло на 47,3%, новых летальных случаев - снизилось на 11%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 3 июня в Украине 24 822 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 735 летальных, 10 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая", - говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 362 человека.

Таким образом, 2 июня показатель новых заболевших за сутки снова стал больше, чем выздоровевших, - 483 против 362.

Количество новых случаев заболевания 2 июня составило 2% от общего количества заболевших на 1 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 442), в Киеве (3 133) и Ривненской области (1 873).

Во Львовской области зафиксировано 1 830 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 652 случая, в Ивано-Франковской области - 1 465 случаев, в Закарпатской - 1 236, в Тернопольской - 1 200, в Харьковской - 1 131, в Винницкой - 1 050, в Волынской - 959, в Днепропетровской - 950, в Одесской - 912, в Житомирской - 780, в Кировоградской - 523, в Хмельницкой - 469 случаев.

463 случая выявлено в Запорожской области, 416 случаев - в Черкасской, 295 случаев - в Николаевской, 272 случая - в Полтавской области, 203 случая - в Черниговской, 179 случаев - в Херсонской, 174 случая - в Сумской, 166 случаев - в Донецкой и 49 случаев - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

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