подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 мая 2020, четверг, 17:51 57
Верховная Рада и партии 2020-05-28T18:30:03+03:00
Українські Новини
У депутата "Слуги народа" нашли коронавирус, — депутат Гончаренко

У депутата "Слуги народа" нашли коронавирус, — депутат Гончаренко

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Коронавирус в Раде, Валерий Божик
Верховная Рада
Верховная Рада

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявляет, что у депутата Рады от фракции "Слуга народа" Валерия Божика выявлен коронавирус, которым в Украине болеют 22 38 человек

Об этом он написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"COVID-19 заболел еще один нардеп - Валерий Божик ("Слуга народа")", - написал он.

Божик является заместителем председателя комитета по вопросам правовой политики.

Согласно информации на сайте парламента, депутат регистрировался с помощью карты регистрации депутатов на очередных заседаниях 19 и 20 мая.

Также согласно данным регистрации депутатов - членов комитета, Божик присутствовал на заседании комитета правовой политики 22 мая.

Как сообщали Українськi Новини, от коронавируса выздоровели депутат Рады Вадим Новинский (внефракционный), Сергей Рудик (внефракционный), Сергей Шахов ("Довіра), Руслан Горбенко ("Слуга народа").


Ранее Верховная Рада предусмотрела работу в комитетах, комиссиях и фракциях вместо пленарных заседаний в четверг и пятницу, 21 и 22 мая, из-за выявленного у депутата Олега Мейдича коронавируса.

Тем временем у нардепа "Слуги народа" Юрия Аристова обнаружили COVID-19

Больше новостей о: Слуга народа Коронавирус в Раде Валерий Божик

В 10 украинских областях возобновляется движение электричек с 1 июня
Германия отказала Онищенко в убежище и просит покинуть страну
Новости
В погранслужбе уже 44 человека заболели коронавирусом 18:37
Фальсифицированное лекарство: Москаль объяснил, почему ему стало плохо на телевидении 18:25
Хорватия открывает границы для граждан десяти стран 18:21
"Укрзализныця" начала продавать билеты на еще три поезда 18:02
Сегодня Трамп подпишет указ о блокировании соцсетей в США накануне президентских выборов 18:01
больше новостей
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора 06:35
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару 08:35
больше новостей
С 1 июня в Киеве откроются детсады. Новые правила для посещения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok