У депутата "Слуги народа" нашли коронавирус, — депутат Гончаренко

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявляет, что у депутата Рады от фракции "Слуга народа" Валерия Божика выявлен коронавирус, которым в Украине болеют 22 38 человек.

Об этом он написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"COVID-19 заболел еще один нардеп - Валерий Божик ("Слуга народа")", - написал он.

Божик является заместителем председателя комитета по вопросам правовой политики.

Согласно информации на сайте парламента, депутат регистрировался с помощью карты регистрации депутатов на очередных заседаниях 19 и 20 мая.

Также согласно данным регистрации депутатов - членов комитета, Божик присутствовал на заседании комитета правовой политики 22 мая.

Как сообщали Українськi Новини, от коронавируса выздоровели депутат Рады Вадим Новинский (внефракционный), Сергей Рудик (внефракционный), Сергей Шахов ("Довіра), Руслан Горбенко ("Слуга народа").



Ранее Верховная Рада предусмотрела работу в комитетах, комиссиях и фракциях вместо пленарных заседаний в четверг и пятницу, 21 и 22 мая, из-за выявленного у депутата Олега Мейдича коронавируса.



Тем временем у нардепа "Слуги народа" Юрия Аристова обнаружили COVID-19.