"Батьківщина" завершила самоизоляцию после выявленного у депутата коронавируса

Фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде завершила 5-дневную самоизоляцию после выявленного у депутата от фракции Олега Мейдича коронавируса. Об этом председатель фракции Юлия Тимошенко сообщила в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Самоизоляция завершена - "Батьківщина" возвращается к работе... Наша команда возобновляет работу по обычному графику", - написала она. По словам Тимошенко, все члены фракции сдали ПЦР-тесты на коронавирус после его выявления у Мейдича, результаты у всех отрицательные. При этом лидер "Батьківщини" призвала украинцев, несмотря на ослабление карантина, продолжать сохранять бдительность и не проявлять легкомыслие. Как сообщали Українськi Новини, 20 мая "Батьківщина" не пришла на заседание Рады в связи с самоизоляцией из-за выявленного у депутата Мейдича коронавируса. По словам Кондратюк, все депутаты фракции ушли на самоизоляцию. Также коронавирус подтвердили у другого нардепа — председателя бюджетного комитета по вопросам бюджета, депутата фракции партии "Слуга народа" Юрия Аристова.