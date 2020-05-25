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25 мая 2020, понедельник, 13:43 151
Верховная Рада и партии 2020-05-25T14:00:01+03:00
Українські Новини
"Батьківщина" завершила самоизоляцию после выявленного у депутата коронавируса

"Батьківщина" завершила самоизоляцию после выявленного у депутата коронавируса

Ярина Вацяк
Батьківщина, Коронавирус, самоизоляция
Батькивщина
Батькивщина

Фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде завершила 5-дневную самоизоляцию после выявленного у депутата от фракции Олега Мейдича коронавируса.

Об этом председатель фракции Юлия Тимошенко сообщила в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Самоизоляция завершена - "Батьківщина" возвращается к работе... Наша команда возобновляет работу по обычному графику", - написала она.

По словам Тимошенко, все члены фракции сдали ПЦР-тесты на коронавирус после его выявления у Мейдича, результаты у всех отрицательные.

При этом лидер "Батьківщини" призвала украинцев, несмотря на ослабление карантина, продолжать сохранять бдительность и не проявлять легкомыслие.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая "Батьківщина" не пришла на заседание Рады в связи с самоизоляцией из-за выявленного у депутата Мейдича коронавируса. По словам Кондратюк, все депутаты фракции ушли на самоизоляцию.

Также коронавирус подтвердили у другого нардепа — председателя бюджетного комитета по вопросам бюджета, депутата фракции партии "Слуга народа" Юрия Аристова.

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