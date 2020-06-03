Повестка дня Рады. Чем займется парламент 3 июня

Верховная Рада в среду, 3 июня, на заседании рассмотрит законопроект №2228 об уменьшении до 10 дней срока обнародования проектов нормативно-правовых актов и решений органов местного самоуправления.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первыми для рассмотрения вопросами указаны 2 проекта постановления об изменениях в постановление об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов парламентских комитетов (№3512, №3402).

Согласно повестке дня, парламентарии рассмотрят законопроекты: №2450 об изменениях в некоторые законодательные акты относительно права физического лица на смену отчества, №2697 об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения, №2694 об использовании светоотражающих элементов пешеходами, №2696 об использовании светоотражающих элементов участниками дорожного движения.

Кроме этого, депутаты Рады также рассмотрят законопроект №3456 об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и заслушает отчет временной следственной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны за 6 месяцев.

Также в повестке дня значатся 2 ратификации: законопроект №0035 о присоединении Украины к дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки грузов (КДПГ) об электронной накладной и №0037 о ратификации соглашения между Украиной и республикой Беларусь о реадмиссии.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты: №2013 о повышении размера стипендии и ежегодной помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, №2588 об обеспечении деятельности музеев высших учебных учреждений, №3157 о внесении изменений относительно депутатских обращений, №2481 о квалификации как фактора адаптации и мобильности украинца.

Также в среду парламент рассмотрит проект постановления №2601 о создании Временной специальной комиссии Рады по вопросам защиты прав инвесторов.

Как сообщали Українськi Новини, вчера Рада ввела соцпомощь достигшим 80 лет и нуждающимся в постороннем уходе одиноким пенсионерам.

Также 2 июня Рада разрешила экспорт донорской крови, но с разрешения Кабмина и в гуманитарных целях.