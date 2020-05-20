"Батьківщина" не пришла на заседание Рады из-за коронавируса, выявленного у депутата

Фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде не пришла на заседание парламента в связи с самоизоляцией из-за выявленного у депутата от фракции Олега Мейдича коронавируса.

Об этом с трибуны парламента сообщила заместитель председателя Рады Елена Кондратюк, передают Українськi Новини.

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций, я бы сказала ответственной фракции - это фракция "Батьківщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич, заболел, у него подтвержден коронавирус", - сказала она.

По словам Кондратюк, все депутаты фракции ушли на самоизоляцию.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада в среду рассмотрит законопроект №3196 о назначении главы Службы безопасности Украины сроком на 6 лет. Также, согласно этому законопроекту, Рада рассмотрит возможность непрямо возложить на СБУ защиту морально-этических ценностей общества, а также ввести наказание до 8 лет тюрьмы за препятствование деятельности СБУ в особый период.

Бывший президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петр Порошенко впервые не явился на заседание парламента.