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03 червня 2020, середа, 10:36 367
Верховна Рада і партії 2020-06-04T11:00:12+03:00
Українські Новини
Депутати Ради Божик, Аристов і Мейдич перебувають на лікарняному через COVID-19

Депутати Ради Божик, Аристов і Мейдич перебувають на лікарняному через COVID-19

Кира Молчанова
Верховна Рада, коронавірус в Раді, коронавірус у депутата
Верховна Рада в масках.
Верховна Рада в масках.

Депутати Верховної Ради Олег Мейдич (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Юрій Арістов і Валерій Божик, (обидва - фракція "Слуга народу), які захворіли на коронавірус, перебувають на лікарняному.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передають Українські Новини.

"Зараз 3 депутати на лікарняному у зв'язку з коронавірусом... Валерій Божик і Юрій Арістов - представники нашої фракції, Мейдич - з "Батьківщини", - сказала вона.

Також вона повідомила, що нових випадків захворювання серед парламентаріїв не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 28 травня депутат Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що у Божика виявлено коронавірус.

22 травня Гончаренко заявив про виявлення коронавірусу у голови бюджетного комітету Арістова.

20 травня у депутата Ради Мейдича був виявлений коронавірус. Його фракція не прийшла на засідання після   п'ятиденної самоізоляції. Пізніше депутати повернулися до роботи.

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