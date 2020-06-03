Депутати Ради Божик, Аристов і Мейдич перебувають на лікарняному через COVID-19

Депутати Верховної Ради Олег Мейдич (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Юрій Арістов і Валерій Божик, (обидва - фракція "Слуга народу), які захворіли на коронавірус, перебувають на лікарняному. Про це в ефірі "Україна 24" повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передають Українські Новини. "Зараз 3 депутати на лікарняному у зв'язку з коронавірусом... Валерій Божик і Юрій Арістов - представники нашої фракції, Мейдич - з "Батьківщини", - сказала вона. Також вона повідомила, що нових випадків захворювання серед парламентаріїв не зафіксовано. Як повідомляли Українські Новини, 28 травня депутат Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що у Божика виявлено коронавірус. 22 травня Гончаренко заявив про виявлення коронавірусу у голови бюджетного комітету Арістова. 20 травня у депутата Ради Мейдича був виявлений коронавірус. Його фракція не прийшла на засідання після п'ятиденної самоізоляції. Пізніше депутати повернулися до роботи.