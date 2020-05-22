У нардепа Аристова обнаружили COVID-19, — депутат Гончаренко

После того, как COVID-19 выявили у депутата Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Олега Мейдича, коронавирус подтвердили у другого нардепа — председателя бюджетного комитета по вопросам бюджета, депутата фракции партии "Слуга народа" Юрия Аристова.

Об этом написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов ("Слуга народа") заболел COVID-19", - написал он.

Остальных подробностей Гончаренко не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада предусмотрела работу в комитетах, комиссиях и фракциях вместо пленарных заседаний в четверг и пятницу, 21 и 22 мая, из-за выявленного у депутата Олега Мейдича коронавируса.

По этой же причине фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде не пришла на заседание и осталась на самоизоляции.

Бывший Президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петр Порошенко, после новости о коронавирусе у депутата "Батькивщины", не явился на заседание парламента.