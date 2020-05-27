Жара с засухой и ураганы с градом: климатолог дала экстремальный прогноз на лето-2020

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, погода в Украине летом, по предварительным прогнозам метеорологов, принесет украинцам ряд неудобств и неприятностей. Жара и засуха, которые будут сменяться грозовыми ливнями с градом и шквалами - все эти "сюрпризы" готовит природа для украинцев этим летом.

По словам географа-метеоролога Веры Балабух, летняя погода будет отличаться резкими сменами синоптической ситуации, пишет Obozrevatel. Перепады температур будут особенно сильными в первый месяц лета.

"Мы будем наблюдать резкие смены погоды, как говорится, день - в майке, день - в фуфайке. Особенно это касается июня. Вот сейчас холодный май, но в последние дни уже начнется лето и температура воздуха будет +25...+30 градусов", - сказала Балабух.

Также лето 2020 отличится дефицитом осадков, но одновременно возможны периоды с сильными ливнями, градом, шквалами и грозами.

Прогноз погоды на лето-2020 от народного синоптика. Коллаж "Сегодня"

"Пока по данным, которые дают международные прогностические центры, ожидается, что у нас и в дальнейшем лето должно быть теплым и засушливым. Так как это происходило в течение весны, за исключением мая", - отметила метеоролог.

Периоды сильной жары могут длиться несколько дней, а средняя летняя температура может быть выше, чем в начале этого столетия.

Как сообщали Українські Новини, резкого потепления в первой декаде июня ожидать не стоит.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.