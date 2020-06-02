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02 июня 2020, вторник, 14:05 627
Общество 2020-06-02T17:00:04+03:00
Українські Новини
Лето наступило только в календаре. Метеорологи не объявляют о наступлении настоящего лета

Лето наступило только в календаре. Метеорологи не объявляют о наступлении настоящего лета

Кира Молчанова
Погода, Метеорологи, Весна, Метеорологическое лето
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Календарная весна в Киеве наступила, а метеорологическая еще нет. Так метеорологи объясняют текущую погоду в столице и говорят, что метеорологическое лето еще не наступило.

Такое заявление сделали в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, средняя весенняя температура воздуха в столице составила +9,6ºС, что на 1,4ºС выше климатической нормы. В этом году весна была очень контрастной, если март был выше климатической нормы на 5,8°С, то май оказался холоднее на 2,8°С", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что среднестатистически лето начинается 14 мая, а познее всего - 7 июня в 1990 и 2001 годах.

Осадков в Киеве за сезон выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы, благодаря очень влажному маю.

Как сообщали Українськi Новини, засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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