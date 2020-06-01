В этом столетии май 2020 года оказался самым холодным, – климатологи

Весна 2020 года выдалась дождливой. Метеорологическое лето в столицу так и не пришло, поскольку 20-ый май XXI столетия оказался самым холодным. Об этом передает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла + 12,4 ° С, что на 2,8 ° С ниже климатической нормы.

Холодное в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до + 2,0 ° С, а теплое - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 27,6 ° С.

Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Он немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым.

Кроме того, рекордное количество осадков выпало 30 мая. По данным наблюдений метеостанции в Киеве в субботу на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было этого числа в 1941 году.

Как сообщали Українські Новини, климатолог дала прогноз погоды на лето-2020 с жарой и ураганами.

Кроме того, резкого потепления в первой декаде июня ожидать не стоит.